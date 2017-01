Enzo insinúa que Prandelli "vendía humo"

Enzo Pérez no se calla. El capitán del Valencia CF no ha dejado pasar la oportunidad para cargar con el que fuera su entrenador tras la victoria de los suyos ante el Villarreal.

Una victoria para estar contentos

Más que nada por el partido del equipo, muy correcto, muy serio, concentrado los noventa minutos. Hemos tenido una fase de un gran fútbol y hemos podido matar el partido, podiá haber acabado tres o cuatro a cero. El Villarreal nos ha presionado pero con concentración y mentalidad ganadora hemos ido a por el partido y eso se refleja en el resultado.

¿Crítica a Cesare Prandelli?

Hacía mucho que no ganábamos dos partidos seguidos, que no dejábamos la portería a cero. Hemos cortado dos rachas. Voro es un tipo leal, te dice las cosas de frente. No vende humo, no te dice una cosa dentro y algo diferente en comparecencia de prensa. Lo agradecemos. Nos transmite valencianismo. También Pablo, Otxotorena, Jordi... Han sufrido igual que nosotros. Hay que disfrutar este momento.

Y a partir de ahora...

Hay que seguir de la misma línea, no hemos hecho nada. Hay que seguir por este camino. Tenemos los pies sobre la tierra. Hacer lo que venimos haciendo. Hoy la suerte estuvo de nuestro lado, en partidos anteriores el tiro del palo hubiera entrado.

¿Su futuro?

No me gusta hablar, siempre hablo dentro del campo, no fuera. Hace un año que me quieren sacar. Desde diciembre del año pasado cada cosa que pasa, hace un año me tildaron de tóxico. Ahora por ser capitán me falta liderazgo. Siempre que pasa algo el primer nombre que sale es el de Enzo Pérez. Cuando me tenga que ir del club voy a decir las cosas a la cara a quien se lo tenga que decir. Hace un año que me quieren sacar y no pueden. Están haciendo fuerza pero no pueden. No hace falta de quién lo diga. Si me voy, enhorabuena a los que llevan tiempo intentando sacarme (tiene una oferta de China) y si me quedo lo daré todo por el escudo que me paga.

¿Lo de vender humo lo dice por alguien en especial?

Sois inteligentes para machacar a los jugadores, también lo sois para saber de quién hablo.