Prandelli: "Me pidieron ser entrenador y director deportivo"

Casi un mes después de su salida del Valencia CF, Cesare Prandelli continúa hablando en público de cuáles fueron sus razones para la dimisión que decidió el 30 de diciembre. "Cuando me quedé sin los principios y las condiciones para trabajar con transparencia me sentí humillado. Me pidieron hacer de entrenador y director deportivo y luego no me dieron las oportunidades reales", afirmó en los micrófonos de ´Premium Sport´. El técnico italiano desveló también que ha recibido una oferta del fútbol chino, que no le seduce futbolísticamente, y sobre las posibilidades de regresar al banquillo de la Fiorentina, de donde dice que "nunca" se habría ido del conjunto viola.

Cesare Prandelli no valora la mejoría experimentada en lo deportivo gracias a la mano de Voro González. El discurso del entrenador de Orzinuovi se mantiene similar a lo dicho en su despedida en un hotel de la ciudad en el último día de 2016. "Habíamos acordado que la prioridad era la compra de Simone Zaza, con el que todo estaba cerrado. Y yo no pude aceptar el hecho de que el presidente, después de 20 días en los que nos habíamos puesto de acuerdo, me reclamase para preguntarme si queríamos que el fichaje fuera el de un centrocampista... como si todo volviera a empezar de cero", argumenta el preparador técnico de 59 años.

Según el exseleccionador de Italia, ese cambio en el escenario de los fichajes le hizo sentirse "humillado". "Me sentí humillado y preferí rescindir un contrato de un año y seis meses con el club, ahorrándose este sueldo, tal vez, ahora el Valencia pueda ir al mercado porque tienen problemas de Fair Play Financiero", agrega Prandelli. De las palabras del extécnico blanquinegro se desprende lo que publicó este diario el día de la dimisión, el italiano cobró los tres meses que trabajó como principal responsable técnico del equipo y renunció al resto del contrato que tenía firmado con la entidad de Mestalla. La cuestión del Fair Play sigue siendo un obstáculo para que el Valencia se mueva con plenas garantías en el mercado, si antes no se concreta la salida de algún miembro de la actual plantilla de futbolistas.

Por otra parte, el entrenador indica que "después" de su rescisión ha llegado el deseado Zaza y comenta con cierta nostalgia que en el Valencia "había la posibilidad de hacerlo bien", pero vuelve a incidir en "errores" de gestión. "Creo que había opciones de hacerlo bien. El proyecto era atractivo, pero en el pasado se cometieron fallos: Han pagado caros a los jugadores y pensaban que siendo la cuarta plantilla por montante salarial, en consecuencia, debían colocarse cuartos en la clasificación. El suyo es un plan económico, no técnico. El fútbol no es así", concluyó en relación a las sensaciones que extrajo de su corta experiencia en Valencia.

Ahora Cesare Prandelli medita sobre el futuro que le espera, un regreso a los banquillos de su país, una aventura exótico, por ejemplo, en China... "He valorado la oferta de China, pero no estoy pensando en eso en este momento. Es como desconectarse definitivamente. ¿Un regreso a la Fiorentina? Florencia es una ciudad futbolísticamente estimulante, un estadio, un campo que me gusta y a uno le da mucho. No niego que para mí fue la experiencia que me marcó y me dejó más en paz. Siempre dije que nunca me habría ido, no diré más porque no quiero añadir ninguna polémica", acabó el ex míster de Italia.