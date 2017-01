Fichajes: ¿Ganso al Valencia y Parejo al Sevilla?

Según CopeSevilla, Monchi tiene intención de viajar a Valencia próximamebte para cerrar el fichaje de Dani Parejo por el Sevilla, algo que negó días atrás. El directo deportivo hispalense vendría con una oferta bajo el brazo que incluiría, además de una cifra por negociar, la cesión del mediapunta brasileño Ganso.

El internacional carioca ocupa plaza de extracomunitario, pero eso no es un problema para la actual plantilla blanquinegra tras producirse la marcha de Vinícius Araújo al Huesca e independientemente de que llegaran a cuajarse en enero las ofertas por Enzo Pérez o Aderllan Santos. Ganso no está contando con los minutos que demanda y no vería con malos ojos cambiar de aires.