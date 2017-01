El Valencia no especula con Zaza

El Valencia no especula con Zaza I. HERNÁNDEZ

A falta de nueve minutos para el final del Villarreal-Valencia, con 0-2 a favor, Voro hizo debutar a Simone Zaza con la camiseta blanquinegra. El entrenador no especuló con la cláusula de diez partidos que condiciona el fichaje, primando así la adaptación del jugador al grupo y las necesidades deportivas del equipo. En el contrato de cesión firmado hace unos días por la Juventus, el Valencia y la parte del futbolista italiano no existe ninguna cantidad de minutos necesaria para contabilizar el partido. La sola presencia del delantero en el juego cuenta y en Vila-real, donde acumuló 13 minutos en el césped, Zaza sumó ya el primero de los diez partidos que obligará al Valencia a desembolsar 16 millones de euros por el fichaje.

El Valencia CF no desea hacer conjeturas con el número de partidos que vaya a jugar el internacional azzurro de aquí a final de temporada, una idea que los dirigentes han transmitido al técnico para que disponga de Zaza con total libertad. Los planes y la interpretación que hacen sobre el asunto los ejecutivos de Peter Lim es que el Valencia va a poder adelantar la compra de un ´9´ de alto nivel, un perfil de atacante que en el mercado de verano sería incluso más caro. Cuando cierran los acuerdos tanto la entidad de Mestalla, la Juve y el propio jugador lo hacen con la clara intención de que el protagonista se convierta en el ´9´ titular del Valencia para las próximas cuatro temporadas.

El pasado lunes la Juventus de Turín publicó algunas de las condiciones de la cesión de Simone Zaza al Valencia. Cesión hasta el 30 de junio a cambio de 2 millones de euros. «El contrato también establece la obligación para el Valencia de adquirir al jugador de manera definitiva si el jugador disputa cierto número de partidos hasta esa fecha». El comunicado no precisaba la cifra, aunque dirigentes juventinos si han filtrado en Italia que la obligación de compra es si Simone alcanza las diez participaciones. Tampoco aludía el texto a la condición de que los blanquinegros se mantengan en Primera. De todos modos, en el supuesto de un descenso –la psicosis en el entorno ha desaparecido tras las últimas dos victorias– el Valencia quedaría liberado del compromiso y Zaza debería retornar a Turín.

Por otro lado, la Juventus añadía que los 16 millones deben pagarse en dos años y a la cantidad final podrían agregarse otros dos millones más en bonus que harían un montante total por el fichaje de 20 ´kilos´. Según ha podido saber este diario a través de fuentes próximas a la Juve, es el hecho de que los bonus se dividen en uno más uno. Los valencianistas deberían pagar un millón extra si a futuro Simone Zaza supera una cantidad importante de partidos oficiales con la camiseta del Valencia, en torno al medio centenar, empezando a contar desde su debut en Vila-real. Si el delantero de Policoro rebasara la cifra de 70 partidos, el Valencia debería abonar el último de los pluses, otro millón.





Simone ha llegado a Valencia con la idea de quedarse. «Esto no tiene nada que ver con Londres», dice a sus más allegados. Zaza desea triunfar como blanquinegro y considera que la reacción del equipo con Voro le va a ayudar a lograrlo. Meriton, por su parte, asume prácticamente un fichaje que se aplaza al verano. Cabe recordar que para el club no será fácil contratar otro delantero de primer orden en el mercado de verano si no da salida a alguno de los que tiene y, especialmente, a Negredo. El vallecano está jugando este curso cedido en el Boro sin opción de compra obligatoria.