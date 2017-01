Acción en el corazón del Cabanyal

Muy cerca del corazón del barrio del Cabanyal de Valencia, y hermanado con el barrio de la Malvarrosa, se encuentra el Colegio Parroquial Diocesano Santiago Apóstol, que forma parte del proyecto de Comunidades de Aprendizaje desde 2011. El colegio es un antiguo edificio protegido de tres plantas, con preciosos suelos y azulejos en todas sus aulas, y merece la pena una visita aunque necesite unos arreglos. También es toda una experiencia participar en cualquiera de sus muchas actividades educativas, como son los grupos interactivos o las tertulias dialógicas literarias, junto con los casi 160 alumnos y alumnas que cursan sus estudios de educación infantil, primaria y primer ciclo de secundaria. Con pocos recursos económicos y espacios limitados, desarrolla actualmente un proyecto de Centro de Acción Educativa Singular (CAES) ya que la mayor parte del alumnado se encuentra en situación de desventaja social y pertenece, en su mayoría, a una cultura minoritaria como es la del pueblo gitano. El colegio está pues al servicio de la comunidad para la que trabaja: todo el equipo docente, numerosas personas de prácticas y cien personas voluntarias intentan, día a día y con medios escasos, dar respuesta a todas las necesidades de ese alumnado tan especial.

nSon muchos los proyectos y las actuaciones que el centro lleva a cabo con el objetivo de preparar al alumnado para los estudios superiores. Somos conscientes de que la total inclusión de los niños y niñas en la sociedad pasa por que la escuela sea capaz de ofrecerles el mejor aprendizaje posible. Desde esta perspectiva y, siendo conscientes de que nuestro alumnado no tiene los recursos económicos para participar de un equipo deportivo, el centro puso en marcha este ilusionante proyecto en el año 2014.

En una comunidad de aprendizaje como esta, alumnado, familiares, profesorado y todas las personas que participan escriben el sueño de imaginar cómo quieren que sea su escuela. A partir de aquí, el centro se organiza para, además de ofrecer las mejores actuaciones que garanticen los mejores aprendizajes, tratar de que se cumplan todos los sueños. A veces son deseos sencillos, como cuando pintan de colores las puertas de las clases, pero otras veces requieren de algo más. Sea como sea, cumplir estos sueños es lo que da todo el sentido al día a día y transforma poco a poco la realidad del alumnado.

Así, el equipo nació en el curso 2014/15 gracias a donaciones económicas del sector privado como Singular Stays y Tejas Borja, junto con la colaboración desinteresada de voluntarios que entrenaban a los alumnos más mayores del colegio utilizando las instalaciones del CF Malvarrosa. Gracias a la implicación de los voluntarios y los alumnos del colegio, durante la temporada 2015/16 se hizo posible el sueño de los chavales y el colegio pasó a participar en la liga de fútbol sala de las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Valencia (Jocs Esportius). Durante esa temporada el colegio ve realizado su sueño y su equipo compite por primera vez contra otros equipos de fútbol sala de la ciudad de Valencia.

Como el colegio Santiago Apóstol no dispone de patio deportivo donde celebrar los partidos, los colegios Escuelas Pías Malvarrosa y el CEIP El Carmen colaboran desinteresadamente cediendo sus instalaciones para poder realizar entrenamientos y partidos durante la temporada pasada y la actual. Es durante esta temporada cuando nace el convenio con la Penya Valencianista per la Solidaritat. Gracias a nuestra colaboración el equipo puede dotar del material deportivo necesario a los jugadores y costear los gastos que genera el equipo.

El proyecto deportivo no consiste simplemente en jugar partidos de fútbol sala sino que pretende, a través de los valores que fomenta el deporte, disminuir las desigualdades económicas y sociales del alumnado, generar espacios de ocio saludables y, sobre todo, mejorar los aspectos académicos de los chicos y chicas. Pretende disminuir por tanto el absentismo escolar ya que el proyecto está íntimamente ligado al día a día de los jugadores y las jugadoras en las aulas.

Después de dos años de andadura del equipo, podemos afirmar que el comportamiento y los resultados de nuestros chicos y chicas está mejorando día a día. No sólo juegan al fútbol, sino que se han convertido en un colectivo en el que todos se animan y ayudan, no sólo en el terreno de juego, sino también en las aulas y fuera del colegio. Se demuestra una vez más que si el deporte y la escuela caminan juntos se obtiene mejores resultados que caminando por separado. El colegio quiere agradecer enormemente el esfuerzo y apoyo de todos aquellos que hacen que este sueño sea posible: Singular Stays, Ceip Desamparados y la Penya Valencianista per la Solidaritat suman en un proyecto cada vez más ambicioso y que llega a más niños y niñas.

