Djukic tiene nuevo equipo

Miroslav Djukic, ex entrenador y ex jugador del Valencia CF, es nuevo entrenador del Al-Shabab de la liga de Emiratos Árabes. Tras ser cesado como técnico del conjunto de Mestalla el que fue también ex jugador valencianista dirigió al Córdoba en primera división, equipo del que también fue despedido, ha estado esperando una oportunidad que le llega ahora.

Djukic sustituye en el cargo al brasileño Marcos Paquetá con el objetivo de que dé un impulso al equipo y meterlo en los primeros puestos de la clasificación. En estos momentos, el Al-Shabab es octavo en la liga de emiratos Árabes con 21 puntos, muy lejos del líder, el Al-Jazira, que tiene 35. En la última jornada disputada de la Liga, el Al-Shabab por 0-4 ante el Ittihad Kalba, resultado que terminó desencadenando la destitución del brasileño Paquetá. El debut de Djukic como técnico de este conjunto árabe se producirá este viernes ante el Baniyas, equipo en el que Jesús García Pitarch fue director deportivo y Luis García Plaza entrenador.