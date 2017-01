Maksimovic y Astana esperan una respuesta del Valencia

La puerta para que el centrocampista Nemanja Maksimovic recale en el Valencia CF en lo que queda de mercado de invierno no está definitivamente cerrada. Alexanko, director deportivo en funciones del club, tiene una llamada pendiente para informar al internacional serbio de cuáles son los planes que el club ha reservado para él. El Valencia tiene firmado desde principios de enero al ´6´ del Astana, quien concluye contrato en junio de 2017 con su actual equipo. Sin embargo, existe la posibilidad de reforzar el centro del campo blanquinegro de forma inmediata previo pago de unos 300.000 euros a la entidad de la capital de Kazajistán.

Poco después del cambio en la dirección deportiva, el Valencia contactó con la parte del jugador emplazándose a una próxima comunicación para aclararle su futuro inmediato: Si debe aguardar a julio para llegar completamente libre o, por el contrario, los dirigentes deciden traerlo ahora pagando la cantidad de 300.000 euros o negociando por cantidades inferiores y, por ejemplo, la disputa de un amistoso entre ambos equipos.

Además, cabe tener en cuenta que el Astana, molesto por que se haya conocido el fichaje de un jugador sobre el que ha perdido el control, también está apremiando a Maksimovic para conocer cuáles son los planes y si podrá tenerlo los meses de marzo, abril y mayo –ahora la competición kazaja está parada por el frío– o deben lanzarse ya al mercado en busca de un recambio del serbio que el 26 de enero cumplirá 22 años. A finales de julio el Astana comenzará a competir en previas de la Liga de Campeones.

Últimamente se ha especulado con la posibilidad de que el jugador se plantee romper de forma unilateral el contrato que firmó para cuatro temporadas, a causa del interés que mantienen otros clubes de importancia y la escasa comunicación que el Valencia ha tenido con él desde la marcha de García Pitarch. No obstante, desde el entorno de Maksimovic se desmiente ese extremo y se indica que los deseos de Nemanja son poder ayudar pronto al Valencia CF a regresar entre los mejores de la liga española. Es más, Maksimovic no contempla ninguna ruptura, a no ser que el Valencia así lo decidiera después de que las dos partes en cuestión se sienten a hablar. El deseo del mediocentro serbio es muy claro: jugar con la camiseta blanquinegra.

La incertidumbre en la planificación del Valencia en las últimas semanas ha afectado directamente al futbolista balcánico, pendiente de recibir una llamada con la que poder aclarar su agenda de futuro. Lógicamente, Nemanja necesita saber si competirá desde febrero con el Valencia o desde marzo con el Astana. En su horizonte hay partidos clasificatorios para el Mundial con Serbia, a partir de finales de marzo, para los que está preseleccionado, y el europeo sub´21 de junio. Mientras tanto, clubes como Juve, Mónaco, Benfica, Sporting y Celtic siguen interesados en Maksimovic.