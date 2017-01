Kempes no quiere ser un "peluche" para el Valencia CF

Mario Alberto Kempes, oficialmente emnbajador del Valencia CF, ha asegurado que a día de hoy no tiene contacto con el club y que tampoco le han llamado nunca para pedirle opinión sobre cualquier cuestión del club, ya sea deportiva o no.

"Soy embajador oficial del Valencia CF desde hace tres años, pero he sido embajador siempre. No me han llamado desde hace tiempo así que imagino que seguiré siendo embajador, pero honorífico. No es una cosa que me preocupe, esto no es nada que a mí me vaya a llenar de dinero ni nada de eso. Si me han buscado para ser embajador, alguien te debería preguntar de vez en cuando, porque si lo que quieren es un peluche, que vayan a buscarlo al circo", ha afirmado el ´Matador´ en una entrevista emitida por Tribuna Deportiva de Radio Esport.

Añade Mario que, aunque muchas veces ha hablado de que está a disposición del Valencia para lo que sea, "para ser jardinero si hace falta", llegó a decir como anécdota, "tampoco he ofrecido mi ayuda porque nunca me han llamado. Valencia es mi casa pero nunca me han dicho de volver. No me gustaría ir a Mestalla y sentarme en tribuna principal, al lado de gente que no es capaz de levantar un teléfono y llamarme para ver cómo estoy", concluye.