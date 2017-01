Mendieta: "No le voy a decir a Peter Lim lo que tiene que hacer"

Gaizka Mendieta cree que el propietario del Valencia CF necesita dar un giro a su proyecto después de las decisiones equivocadas que han llevado al equipo a pelear en la zona de descenso. En unas declaraciones realizadas en Londres durante la presentación de un torneo de leyendas del fútbol, el que fue capitán del Valencia CF explica que "Peter Lim es un empresario exitoso, así que no voy a decirle qué hacer, pero deberían cambiar la forma en que están dirigiendo el club porque definitivamente no está funcionando. Cuando los directores siguen yendo y viniendo, cuando la gente del fútbol siguen saliendo, esto no es una buena señal, eso significa que los propietarios no están dando estabilidad al club".

Mendieta, que participó el pasado mes de mayo en una gira con el Valencia CF por Singapur, donde tuvo oportunidad de conocer las ideas y proyectos de los propietarios del club, comenta que "desde fuera parece que no hay suficiente gente de fútbol en el club, especialmente ahora el director deportivo se ha ido. A través de mi experiencia, no veo gente que conozca el club, la ciudad, el país y la Liga lo suficientemente bien para tomar decisiones de fútbol".

Y todavía más: "No es un club que en los últimos dos años ha tenido consistencia y el fútbol lo necesita. Los jugadores que van y vienen, todos los jugadores que están en préstamo, es algo que debe arreglarse", critica.