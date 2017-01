"Orellana es un grandísimo jugador, si viene lo hará con todas las ganas del mundo"

Santi Mina es uno de los hombres de moda del valencianismo. El joven atacante gallego, después de pasar un mes y medio marginado por Prandelli de forma incomprensible, ha cogido la línea como delantero a las órdenes de Voro. Sus dos goles ante el Espanyol y el Villarreal son solo una parte de su contribución. Lo da todo en el campo: sale siempre acalambrado. Y es imagen del esfuerzo, el compromiso y el creer hasta el final, tres valores que tienen que definir al nuevo Valencia. En Vigo, donde se crió, conoció a Orellana, uno de los nombres vinculados al club de Mestalla y que podría venir antes del cierre del mercado. Estas son sus principales declaraciones:

Dos victorias que cambian la dinámica.

"Parecía que la gente nos daba por muertos, que no éramos capaces de salir de esa situación tan negativa en la que estamos pero yo creo que el equipo estaba concienciado de que tenemos que sumar de tres en tres porque estamos en una situación muy complicada. Con el compromiso de todos los jugadores, con la nueva incorporación de Voro, eso nos ha dado mucha vida. Este es el camino a seguir pero no podemos olvidarnos de que todavía estamos en una posición en la que el Valencia no puede estar y hay que seguir sumando de tres en tres".

¿Solo ha cambiado Voro? ¿Por qué antes no y ahora sí? La actitud del otro día no se ha visto en toda la temporada...

"Compromiso siempre hubo por parte de todos los jugadores aunque a veces se haya especulado, los jugadores siempre estuvimos unidos sabiendo el escudo y la camiseta que defendíamos. Yo creo que a nadie le gusta perder pero el fútbol tiene estas cosas, los futbolistas somos los que jugamos, los que tenemos la culpa dentro del campo pero la llegada de Voro nos ha dado unas pautas, un camino, una línea a seguir muy básica, concisa. Lo estamos haciendo bien y eso se está notando dentro del campo".

¿Después de las dos victorias, empieza el vestuario a plantearse objetivos mayores?

"Sabíamos que nuestro objetivo hace unas jornadas era escapar de esos puestos de descenso no podemos olvidar que estamos en una zona peligrosa pero vamos partido a partido, hay que ir sumando de tres en tres, que eso nos hará ir subiendo en la clasificación. Tenemos que seguir compitiendo como estamos haciendo, concentrados, con confianza, y así subiremos".

Con Prandelli estuvo un mes y medio sin ser protagonista, ahora es el hombre de moda. Explique las claves de su recuperación.

"Como todo el mundo sabe, por circunstancias, en el fútbol hay veces que llega un entrenador que cuenta menos contigo pero yo siempre he dicho que soy una persona luchadora. Mis padres y mis amigos siempre me han inculcado que hasta el último partido de Liga todo puede cambiar, cada entrenamiento, cada minuto, supone una oportunidad. Siempre que salgo al campo, aunque me salgan peor o mejor las cosas siempre intento demostrar que tengo actitud, ganas y estos últimos partidos las cosas me están saliendo un poco mejor. Estoy contento por poder ayudar al equipo con goles y con sacrificio, estamos en una buena dinámica".

¿Qué opinión le merece Carlos Soler?

"Carlos es un grandísimo jugador pero también tengo que decir que es una grandísima persona. Con todo lo que le está pasando, está muy centrado, con los pies en el suelo. Y eso es de valorar. En el vestuario es muy querido, eso es bueno para todos nosotros, para todo el valencianismo, saber que hay aquí un chaval con muchísimo futuro pero hay que seguir trabajando, que el camino no es fácil. Se lo dice un chaval que tiene uno o dos años más que él pero yo intento ayudarle a él como él me ayudará a mí cuando lo necesite".

Se habla de Orellana.

"Conozco a Fabián de hace unos años, he jugado dos o tres años con él en el Celta y la verdad que es un grandísimo jugador. No sé como está su situación, no he hablado con él ni nada pero la verdad que si llega seguro que vendrá con todas las ganas del mundo pero tenemos que centrarnos en los que estamos ahora, en seguir compitiendo partido a partido. Vamos el lunes a Las Palmas a intentar sacar los tres puntos y si lo conseguimos estaremos muy contentos".

Celta-Real Madrid en la Copa. ¿Irá con el Celta?

"Sí, yo siempre he dicho que el Celta es mi casa, donde he crecido, donde me han tratado muy bien. Si estoy aquí es porque allí me han tratado con cariño, me han sabido llevar. Espero y les deseo lo mejor, tengo buenos amigos allí y espero que pasen esta eliminatoria".