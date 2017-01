Lato regala la camiseta de su debut a un valencianista con leucemia

Toni Lato no solo es corazón dentro del campo. El lateral izquierdo del Valencia ha visitado a Salva Delhom, el joven valenciano de 17 años que necesita un trasplante de médula urgente. El de la Pobla de Vallbona se desplazó a su habitación del Hospital La Fe de Valencia para darle una sorpresa al aficionado con un obsequio muy especial. Lato le regaló la camiseta del Valencia, con el dorsal 26 a la espalda, con la que debutó en Liga el pasado nueve de enero contra Osasuna en El Sadar. Toni le dedicó unas bonitas palabras en la camiseta escritas por el propio futbolista a mano. "Ánimo Salva, con todo mi cariño, Lato". Todo un detalle que agradeció el valencianista Salva y toda su familia.

Salva Delhom lleva desde el pasado uno de agosto en el Hospital La Fe de Valencia, pero no fue hasta el día 26 cuando le diagnosticaron leucemia. Al principio comenzó con un tipo de tratamiento, el cual no le mejoró en absoluto, después probaron con otro más agresivo con el que tampoco tuvo suerte. Hace pocos días, les informaron que la enfermedad estaba avanzando y que en un mes le realizarían el trasplante de médula para el que todavía no hay donante.

Toni Lato no es el único que se ha solidarizado con el joven valenciano. El también futbolista del Valencia y vecino de Albal, Salva Ruiz, difundió un mensaje de apoyo a través de las redes sociales para apoyar la donación de médula para ayudar a este joven valenciano. "Por favor, por una buena causa difundid este mensaje. Salva, un joven valenciano de tan solo 17 años, necesita un donante de médula. Acércate al hospital más cercano y hazte la prueba. Donar medula no duele, donar medula salva vidas", escribía Salva Ruiz.

Los que también se han sumado su granito de arena con Salva son los aficionados de la Curva Nord. Una representación de la grada de animación acudieron también al hospital la semana pasada para apoyar de cerca al joven. Le regalaron un gorro y una bufanda de la Curva Nord y una sorpresa todavía más especial: le hicieron socio de la Curva. "Lo prometido es deuda. Entre todos podemos ayuda, dona médula", expresaron a través de las redes sociales. La respuesta del valencianismo no se hizo esperar. "Bienvenido Salva. Lo conseguirás, todo por lo que se lucha tiene recompensa". A raiz de las publicaciones de Salva y la Curva muchas personas se han interesado en la donación de médula.