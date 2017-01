Voro vuelve a mojarse por Fabián Orellana

Los movimientos del Valencia CF en estos últimos días de mercado se concentran en intentar a hacer un hueco en la plantilla para Fabián Orellana, un atacante «versátil» que es del agrado del entrenador, Voro, y por el que hay negociaciones en marcha con el Celta. El miércoles el técnico respondió con muy buenas palabras sobre las características del chileno en la entrevista con SUPER. «Es un futbolista que puede darte cosas, versátil y capaz de jugar en distintos sitios del ataque», dijo. El jueves el de l´Alcúdia volvió a elogiar las capacidades de Orellana en los micrófonos de ´El Taller Deportivo´ de la 97.7 Radio e, incluso, restó importancia al problema de indisciplina que ha tenido con ´Toto´ Berizzo. Una hecho que ha rebajado el precio del chileno y ha activado el interés valencianista.

«Sí, Orellana ha tenido problemas en el Celta, y también es un buen futbolista que te da cosas y ha crecido mucho, pero claro, al fin y al cabo, cada futbolista tiene sus cosas. Uno no puede ser agresivo en el campo y fuera una madre de la caridad... Habrá que buscar un equilibrio entre lo de dentro y lo de fuera. Cada jugador es como es, ellos son personas. Si fueran robots, todo sería mucho más fácil, pero son personas», respondió Voro cuando en la entrevista se le recordó que en Vigo se habla del extremo de 31 años como un «jugador conflictivo» tras una serie de desencuentros con el técnico argentino.

La dirección deportiva cree que Orellana mejoraría los recursos ofensivos, a Voro le gusta y, además, encaja en su idea del juego. En consonancia, los de Mestalla ha avanzado en las negociaciones con la parte del futbolista. El ´histórico´ -así se le conoce en su país por el gol que marcó a Argentina en su debut con la Roja chilena- desea seguir en España y el Valencia le seduce especialmente. Los blanquinegros respetarían las condiciones del contrato que tiene firmado con los vigueses hasta el 30 de junio de 2019. Dos temporadas y media a razón de dos millones brutos anuales.

Alexanko y Vicente han apretado el acelerador para fichar a un futbolista que, por lo vivido con Berizzo, se considera una oportunidad de mercado. En verano el Celta solicitaba los 15 millones de euros de la cláusula. Ahora, en cambio, los dirigentes gallegos son conscientes de que no podrán sacar más de tres ´kilos´ por un hombre en conflicto con un entrenador que no quiere volver a verlo y que, a su vez, ocupa plaza de extracomunitario limitando el abanico celeste para fichar. El Trabzonspor ha pujado fuerte, pero el pequeño delantero no tiene en mente emigrar lejos de la Liga, por lo que los turcos fijan sus ojos en otras alternativas como Farfán.

De todos modos, la de Orellana no es una operación sencilla. Desde el club se apunta que las necesidades de fichar en los últimos días han disminuido, aunque sí se deja la puerta abierta a «una oportunidad de mercado muy buena» como es el caso del chileno. Pero quedan sólo cinco días y un obstáculo principal por salvar: La necesidad de dar salida, por lo menos, a un jugador ofensivo para hacer espacio a Orellana y que cada semana no se acumulen futbolistas sin participar. Además, el club trabaja con un reducido margen de Fair Play Financiero (FPF). Como se publicó este jueves en este diario, los dos jugadores con un perfil similar al celtiña que el Valencia intenta sacar son Fede Cartabia y Zakaria Bakkali. A ambos se les busca una salida, en calidad de cedido en el caso del belga por el que se interesaron Anderlecht y Oporto. Otros dos componentes de la plantilla que podrían aligerar las cuentas con una salida son Ryan y Siqueira.

El Valencia, no obstante, va a tener muy difícil vender, por mínima que sea la cantidad, a un futbolista como Fede, completamente libre el 30 de junio. La cesión de Bakkali sería una solución mucho más sencilla, aunque el joven, dispuesto a cambiar de aires hace dos semanas, transmitía recientemente que desea quedarse. Si finalmente el club concreta el fichaje de Orellana no se descarta el intento de llegar un acuerdo con Cartabia para que perdone lo que le resta por percibir a cambio de la carta de libertad con la que podría fichar ya con el Depor, el club más interesado en él.

Por último, el Celta preferiría una venta al extranjero, pero la voluntad de Orellana juega en favor de los de Mestalla para hacerse con el fichaje por una suma ligeramente superior a los dos millones. De momento, sin nuevos movimientos en la plantilla, Voro se manifiesta «satisfecho» con la plantilla que maneja. «Yo estoy contento con la gente que tengo, si todos están enchufados y compiten bien. Lo están haciendo. Estamos atentos a todo, a lo que pueda venir para mejorar, por supuesto. Lo que pueda venir o no, las dificultades y el tiempo que queda no puedo valorarlo porque está todo en el aire», añadió en ´El Taller Deportivo´.