Fede ya no sale a entrenar... con el Valencia... y no es el único

Fede Cartabia no ha salido a entrenar con el resto de sus compañeros en la mañana de este domingo y es que el argentino, si no hay novedades en sentido contrario, tiene las horas contadas como futbolista del Valencia. El club de Mestalla le ha ofrecido al futbolista la posibilidad de otorgarle la carta de libertad y su vinculación con la entidad quedará finiquitada antes del cierre del mercado, por lo que no tendrá que esperar al próximo verano para vestir la camiseta de otro equipo. A lo largo de las próximas horas está previsto que se cierre de forma definitiva su salida del Valencia así como su llegada a su nuevo destino, que probablemente sea el Deportivo de la Coruña.

El contrato de Fede con el Valencia finaliza el próximo 30 de junio y los dirigentes del club de Mestalla han convenido ofrecerle la carta de libertad siempre que renuncie a lo que le queda por cobrar de aquí a final de temporada. Un movimiento que activa la llegada de Fabián Orellana. La ficha del argentino está previsto que sea para el actual futbolista del Celta de Vigo, con el que el Valencia está intensificando las negociaciones y, tras este movimiento, la operación podría adquirir una nueva velocidad. La del argentino es la principal novedad de un entrenamiento en el que Voro ajusta las últimas piezas antes de poner rumbo a Las Palmas de Gran Canaria este lunes para disputar el primer partido de la segunda vuelta de campeonato.

Otro futbolista con el futuro incierto en el Valencia como Mat Ryan tampoco ha salido a entrenar con el equipo y es que a pesar de que a Voro le gustaría contar con los tres porteros en el segundo tramo de temporada, el australiano quiere ser protagonista y podría cambiar de equipo antes del cierre de mercado. Zakaria Bakkali, que podría salir cedido, tampoco ha saltado el césped aunque en este caso se trata de unas molestias que le obligaron a retirarse del entrenamiento del sábado.