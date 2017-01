La ficha de Fede Cartabia es para Fabián Orellana

Con discreción, pero sin pausa. Así avanza el Valencia CF en el objetivo de sumar un nuevo refuerzo para afrontar la segunda vuelta de la Liga con garantías de mejorar los resultados y afianzarse en la tabla. El nombre es el de Fabián Orellana, jugador de banda y mediapunta del Celta de Vigo que encaja en las necesidades de Voro siempre que su llegada lleve consigo una salida. El técnico de l´Alcúdia tampoco quiere overbooking en la plantilla, con la que ha reconocido estar contento haya o no fichajes de última hora. El club ya tiene claro que el primero de la lista para marcharse antes del 31 de enero es Fede Cartabia y la prueba más evidente es que en las últimas horas, este mismo sábado, se han intensificado los contactos y negociaciones para dar salida al argentino y hacer sitio en el equipo al futbolista chileno.

Al Valencia no le va a salir muy caro incorporar a Fabián Orellana, una oportunidad que se presenta por el conflicto que ha tenido el jugador con su entrenador, pero tampoco va a obtener beneficio por Cartabia, que a estas horas está cerca de irse con la carta de libertad, a la espera de encontrar un nuevo destino. Sobre el papel, el Deportivo de la Coruña, con el que ya tenía un acuerdo para incorporarse libre el próximo 1 de julio tras concluir su contrato con el Valencia CF. A la segunda, el jugador puede acabar alcanzando su objetivo.

Desde que se le cerró la puerta de salida el último día de agosto, cuando el jugador ya había pedido marcharse gratis para fichar por el Depor, el Valencia tenía asumido que poco iba a rascar por Fede en este mercado de invierno. Renovarlo para poder venderlo era misión imposible, mucho más después de que el propio futbolista se borrara de una convocatoria de Voro argumentando que no se encontraba en condiciones. Su implicación, ante un partido de la Copa del Rey con el Celta que el Valencia afrontaba con muchísimas bajas, quedó patente. Empezó pidiendo una cantidad por el traspaso, pero en esas circunstancias el club había perdido ya el control sobre su jugador y el argentino optaría por quedarse estos cinco meses y agotar su contrato. Todo apunta a que Fede, si se concretan las negociaciones que se están llevando a cabo son sus agentes, se marchará dejando de percibir la parte de su ficha que le restaría hasta el 30 de junio.

Vía libre

A partir de ese momento, Orellana tendrá vía libre para acabar jugando en Mestalla, algo que hasta hace menos de dos semanas era impensable, a pesar de que la secretaría técnica le había hecho un seguimiento la temporada anterior y tenía buenos informes. El acuerdo con el jugador no ofrece demasiadas dificultades y con el club vigués está cada vez más próximo. Aunque el tira y afloja se mantiene porque el Celta ha perdido un activo importante con la decisión de su entrenador de apartar del equipo al chileno. En otras circunstancias, el traspaso de Orellana tendría un precio mucho más alto, aunque no los 15 millones que llegaron a pedir el pasado verano. La táctica del Valencia tiene como objetivo sacar al jugador por una cifra que no estará muy por encima de los dos millones de euros, algo dentro de lo posible porque es una operación que interesa a todas las partes. A falta de menos de 72 horas para que se cierre el mercado puede estar ya muy cerca de llegar a un final feliz.

Adiós a Fede

El caso de Cartabia, por cierto, también es significativo. Cuando el Valencia lo cedió al Córdoba hace dos temporadas incluyó una opción de compra en favor del club andaluz que se consideró incluso baja. Era de ocho millones. Desde luego el Córdoba no la pagó, ni ningún otro club, y tras una nueva cesión al Depor el jugador está a punto de marcharse gratis. En Coruña lo tienen en buena consideración y le ofrecen cuatro años y medio de contrato.