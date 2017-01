Orellana llegará a última hora

El fichaje de Orellana va a tener en vilo a los aficionados del Valencia hasta útima hora, tal y como pasó con el de Negredo en el verano de 2014 o el de Garay en el de 2016. Fueron dos fichajes cuya incorporación definitiva y posterior comunicaod oficial se cerró el último día de cierre de fichajes, el 31 de enero porque fue en la ventana de verano, y el de Orellana va por el mismo camino, aunque como se trata de la ventana de invierno, habrá que esperar a mañana martes 31 de enero, y está por ver si como con Negredo, a los útimos instantes del día.

Eso es lo que transmite el club, que no hay acuerdo con el Celta de Vigo y que la previsión es que la negociación se alargará hasta los últimos instantes. Eso sí, el trabajo en el Valencia no cesa, porque para que pueda llegar Orellana es preciso hacerle hueco, y en ese sentido, el argentino Fede Cartabia tiene prácticamente los dos pies fuera del Valencia, hasta el punto que ayer domingo no se ejercitó a las órdenes de Voro con el resto del equipo y que no ha sido convocado para el partido liguero que juega el Valencia esta noche en el Estadio Gran Canaria ante la UD Las Palmas a las nueve menos cuarto de la noche.

El propio Voro confirmaba en rueda de prensa que se le está buscando una salida a Fede aunque añadió que "no está definido pero sí avanzado". El centrocampista argentino termina contrato este verano y no va a renovar, por lo que en verano podría fichar por cualquier equipo gratis. Por ello el club de Mestalla le va a dar la carta de libertad, lo que permitirá al jugador llegar gratis ahora. Es el Deportivo quien tiene todas las papeletas para quedarse con el argentino, de hecho, se ha especulado con la posibilidad de que el conjunto gallego y Fede ya tengan un acuerdo para la temporada que viene por cuatro temporadas. Al respecto, el propio presidente deportivista decía ayer domingo que Fede es un jugador "interesante" de cara "al año que viene" y que no descarta la opción de que el futbolista acabe el curso en un club ´puente´ ya que el Deportivo no tiene previsto "hacer más incorporaciones en el mercado invernal, aunque mientras no acabe el plazo cualquier cosa puede pasar".

Voro está tranquilo

Mientras, el Valencia se mantiene tranquilo, tiene un acuerdo con el jugador por lo que queda de esta temporada y dos más, que es el contrato que le quedaba en el Celta de Vigo, y cree que finalmente habrá acuerdo. "El mercado está abierto, estamos atentos de si hay alguna opción de mejorar, independientemente de nombres miramos donde podemos mejorar. Habrá salidas, se está trabajando en ello, y vamos a ver si surge la opción de mejorar realmente", dijo Voro en rueda de prensa por la mañana, a la espera de que se concrete lo de Orellana. De hecho, el entrenador del Valencia ya avisaba hace unos días en una entrevista a este periódico de que para que viniera el delantero chileno, primero tenía que haber salidas: "¿Orellana eds un futbolista que te puede dar cosas, pero tenemos jugadores en esas posiciones".