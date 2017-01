Enzo Pérez al 100% es un futbolista importante para el equipo. Así lo ha reivindicado en los dos últimos partidos. Ante Espanyol y Villarreal ha sacado nota alta. El argentino ha hecho justo lo que se espera de él: presencia constante y agresividad responsable. Ha protegido la retaguardia y ha cortado el paso del adversario con firmeza. La compañía de Parejo y Carlos Soler, ha equilibrado su toma de decisiones. Ante el Villarreal jugó fácil, que es lo más difícil. Buscó la seguridad y la encontró: firmó un 100% de eficacia en el pase. Completó 43 entregas sin fallo en los 90 minutos. Los números confirman las sensaciones. Si hubiera hecho más partidos a este nivel nadie se hubiera atrevido a dudar de su capacidad de liderazgo, de su condición de capitán y de la altura de su juego.

Enzo ha encontrado su momento justo cuando su presencia en el once más debate estaba generando. Incluso parecía destinado a abandonar el club. Cesare Prandelli le marcó como responsable en negativo y su rendimiento estaba por debajo del mínimo. La situación es clara: más allá de su precio, en Valencia no ha aparecido el centrocampista de jerarquía que se consolidó en Benfica y cuyo nivel le permitió jugar un Mundial con Argentina. El contexto es distinto, también su posición y su rol. Enzo es un interior, no es un organizador y tampoco un pivote posicional. En Benfica, jugaba con un mediocentro defensivo como escolta. El argentino está haciendo un esfuerzo por el equipo que pocas veces es reconocido.

La mano de Voro le ha acercado al nivel de Benfica. No puede ser casualidad. La naturalidad y el carácter del míster han sentado bien al grupo. Enzo está entre los futbolistas rehabilitados. Sus mejores partidos de la temporada han coincidido con la presencia del entrenador de l´Alcúdia. Ante el Villarreal, Enzo estuvo entre los futbolistas que más balones recuperaron para el Valencia, su volumen de trabajo tomó forma en la distancia recorrida y aportó solvencia en la construcción en una zona donde los errores se pagan con goles en contra. Sumó 61 intervenciones con un alto porcentaje de acierto. Para encontrar una actuación igual o más sólida –desde el punto de vista del valor estadístico– hay que volver al Valencia-Alavés jugado el 22 de septiembre. En aquel partido, también con Voro, Enzo fue Man of the Match a los puntos. Desde el primer momento, el entrenador cerró filas en torno a su figura desde el primer momento –como también ha hecho y está haciendo con Parejo– y el argentino está respondiendo con rendimiento objetivo.

Reforzado por su actuación y su papel, Enzo fue contundente en su discurso post partido en el Estadio de la Cerámica. Pasó a cuchillo a Prandelli y a un sector de la crítica. Esta noche entra en territorio de Roque y Viera. El argentino necesita continuidad en una prueba de alto nivel. Su rol es esencial y dominar el centro del campo, determinante.