¿Por qué se escapó Arango?

El Benfica ha captado a un futbolista que el Valencia tuvo en casa hace solo cuestión de meses. Se trata de Cristian ´el Chicho´ Arango, el delantero colombiano que la temporada pasada despuntó en el Mestalla y al que José Ramón Alexanko, como responsable de la Academia, desestimó incorporar a pesar de que para hacerlo lo tenía a tiro. Para ello contaba con la predisposición del futbolista, perfectamente adaptado al contexto en su primera experiencia fuera de su país, y con la posibilidad de prolongar su cesión por otra temporada pagando 20.000 euros.

Sin embargo, por increíble que parezca todo lo anterior no fue suficiente para que el jugador pasara a ser del Valencia. La decisión de no contratarlo sorprendió a propios y a extraños, tratándose precisamente de un futbolista que había cautivado a algún técnico del primer equipo en los entrenamientos y con sus goles en el filial. Llegó en octubre de 2015 cedido por el Envigado colombiano como una petición de Curro Torres y lo hacía junto a su compatriota José Luis Moreno, central del Once Caldas. A priori, las expectativas estaban puestas en el defensa, al que se le adivinaba un enorme potencial. Sin embargo, su capacidad para bregar, sus extraordinarios movimientos dentro del área, su potencia de tren inferior y sus goles lo deslizaron rápidamente como un delantero a tener muy encuenta.

Arango, que debutó en primera división colombiana con 19 años y ha disputado varios partidos con la selección Sub´21 de su país, anotó ocho tantos con el filial valencianista y, con una opción de compra de sus derechos tan asequible, todo hacía indicar que el club no le dejaría escapar. Alexanko, no obstante, no lo vio claro y el futbolista volvió a su país este verano, donde jugó 21 partidos entre la liga y la copa nacional. Sobre la mesa tuvo varias ofertas de Segunda División española pero Envigado, club poseedor de sus derechos, consideró que no era un gran escaparate y lo mejor para sacarle un beneficio económico era que regresara a Colombia. El Benfica tenía informes muy positivos del delantero por su irrupción en su país y su primer contacto con el fútbol europeo y recientemente ha acometido su fichaje.

El futbolista le ha costado a los portugueses dos millones de euros –¡cien veces más de la cantidad por la que el Valencia lo tenía cedido!– y la operación la ha llevado a cabo Jorge Mendes, si bien mantiene su vinculación con su representante, que es valenciano. Una vez adquirido el 90% de sus derechos federativos, el Benfica lo ha enviado cedido al Millonarios FC –sucursal del club de La Luz en Colombia– para que demuestre que puede hacerse sitio en Portugal. "Su calidad y habilidad lo convierten en uno de los atacantes con mayor proyección en el fútbol profesional colombiano y equipos como el Benfica, con quien se tiene un convenio internacional, ha demostrado tener un interés, a corto plazo, en el jugador", dice el comunicado en el que Millonarios FC anunciaba su llegada. Tiene un contrato de tres años con el equipo satélite pero si Benfica lo requiere, en cualquier momento puede aterrizar en Portugal.