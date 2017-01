El "fuori" sigue presente... en los rondos

Salvo que este segundo tramo de la competición le depare al Valencia una reacción huracanada o una caída vertiginosa –episodios de ruptura tan potentes que por sí mismos pueden difuminar en la memoria colectiva lo que ha sucedido a lo largo de los últimos meses–, esta temporada seguramente será recordada como la del "fuori" de Prandelli. El fútbol es un terreno de naturaleza impredecible pero aquella intervención del italiano en la que denunciaba falta de compromiso, actitud competitiva y amor por la camiseta por parte de sus jugadores ha calado hondo, al punto que esos mismos futbolistas han adoptado esa expresión y la utilizan en el día a día.



Las consecuencias de aquel episodio fueron desastrosas en la relación del italiano con los futbolistas. Antes, Prandelli, que no tenía comunicación con la arteria de jugadores jóvenes del vestuario, tenía cierto control sobre los más veteranos. Después del "fuori" se quedó solo. Sin embargo, hay que reconocerle que aquello fue todo un ´hit´, como la canción del verano que no te quitas de la cabeza hasta que llega la del siguiente verano. Más allá de que tuviera más o menos razón en lo que dijo, la palabra ha tenido su impacto. Hace un mes que Prandelli ya no está pero la afición reclama la salida de Peter Lim y de Layhoon Chan con pancartas en italiano y la convicción de que se equivocó es tal entre los actores del día a día que la plantilla lo utiliza en los rondos o los ejercicios de activación previos a cada entrenamiento, donde suelen aflorar las bromas. "Fuori, fuori, fuori", decía ayer Diego Alves a un compañero después de que el jugador que pagaba interceptase el balón. Una situación que ya se había producido el día anterior con otros dos protagonistas distintos.

SUPER desvelaba esta pasada semana que el rencor hacia el italiano ha unido más todavía a un vestuario en el que fluye un sentimiento de desquite. Los futbolistas celebran la gestión de Voro y reivindican que no son lo que Prandelli les hizo parecer con unas palabras con las que los expuso en exceso pese a que sabía que llevaban un año en el centro de la diana tras consumar la cuarta peor temporada del club. Lo hizo además en una comparecencia previa a un partido y no en privado: los jugadores se enteraron por la prensa, al igual que sucedió después con su espantada. Enzo explicó en Villarreal que, en contraste con el italiano, Voro "es un tipo leal, te dice las cosas de frente. No vende humo, no te dice una cosa dentro y algo diferente en rueda de prensa. Lo agradecemos. Es de los nuestros".

La reivindicación de un equipo

Sin lugar a dudas, una declaración que es pura dinamita y que lejos de ser un análisis aislado se trata de la opinión que anida en el seno de la plantilla y que, unos días después, reafirmaba Garay confirmando la información publicada por este periódico. "Voro es muy querido en el vestuario. Nos sentimos libres para entrenar y jugar. Te deja tranquilo, sabe de la calidad que hay. Prandelli se equivocó diciendo lo de ´fuori´ en la prensa. Debió decirlo antes al vestuario", aseguraba el zaguero en una entrevista concedida a Deportes Cope Valencia.