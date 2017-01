Gayà: "Estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido"

José Luis Gayà analiza el partido del Valencia de esta noche ante Las Palmas. El jugador de Pedreguer está convencido de que el equipo va a hacer "un buen partido" frente al conjunto canario: "Sabemos todos lo que tenemos que hacer y tenemos ganas de demostrarlo". El Valencia cierra la jornada 20 de LaLiga ante Las Palmas esta noche.

El lateral izquierdo valencianista es consciente de que el Valencia no está ahora en la situación que antes de empezar la temporada todos esperaban pero "ahora llevamos dos partidos con buenas sensaciones, además de conseguir los tres puntos, y está es la dinámica con la que tenemos que seguir. Hay que competir en todos los campos y al final llegarán las victorias".





Estas son sus declaraciones:

¿Cómo afrontan el partido ante Las Palmas?

"Las Palmas es un equipo que te va a jugar todos los balones, tiene muy buenos jugadores en el centro del campo y arriba también tiene jugadores desequilibrantes pero nosotros con nuestras armas estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido. Sabemos todos lo que tenemos que hacer y tenemos muchas ganas de demostrarlo"

Cambio de dinámica en los últimos partidos

"No hemos hecho nada, como bien ha dicho Voro. No estamos en la situación que queríamos estar a principcio de temporada, ni mucho menos. Ahora llevamos dos partidos con buenas sensaciones, además de conseguir los tres puntos, y está es la dinámica con la que tenemos que seguir. Hay que competir en todos los campos y al final llegarán las victorias"

Voro

"Es un entrenador muy tranquilo, que tiene las ideas muy claras, muy sencillo y al final eso es una virtud. Nos deja entrenar a gusto y el buen ambiente también es importante"

Momento personal

"Me encuentro muy bien, estos meses que no he estado jugando mucho siempre he intentado entrenar al máximo para estar preparado. Ahora a seguir y estoy con mucha confianza"