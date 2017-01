Santi Mina: "Esta noche el gol no ha servido para nada"

Santi Mina: "Esta noche el gol no ha servido para nada" J.M. LÓPEZ

Santi Mina, que anotó por tercer partido consecutivo, lamenta la derrota ante la UD Las Palmas y explica que el objetivo es "ir ganando partido a partido".

Una lástima la derrota, el gol no ha servido para mucho.

Salimos concentrados, sabíamos lo que teníamos que hacer pero después de los dos primeros goles y de la expulsión ha cambiado por completo el partido. Yo siempre intento hacer las cosas bien, tanto yo como mis compañeros, esta noche el gol no ha servido para nada pero vamos a ir al máximo contra el Eibar para sumar los tres puntos y volver a levantarnos.

Individualmente, Santi Mina está en un gran momento.

Llevo tres partidos marcando, personalmente me encuentro bien, con confianza, y eso se está notando dentro del campo pero hay que seguir porque las cosas no vienen solas, sino con el trabajo. Hay que seguir trabajando para tratar de marcar en el próximo partido si me toca jugar.

¿El objetivo del Valencia es no descender?

El objetivo es ir ganando partido a partido, los puntos dirán donde acabamos la temporada, el Valencia ahora está más cerca del descenso que de la zona europea pero nuestro objetivo es sumar de tres en tres para subir posiciones en la tabla.