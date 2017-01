El Barcelona descarta fichar a Cancelo y busca alternativas

"El valencianista Joao Cancelo ya no convence al FC Barcelona y se buscan alternativas". Es una información que publica este martes el periódico Mundo Deportivo. El club catalán quiere fichar un lateral derecho para la temporada que viene y busca alternativas al futbolista del Valencia CF porque no le convence ni su rendimiento en defensa ni el precio de la operación, al margen de que no está previsto que en este último día de mercado invernal incorpore un lateral derecho una vez no ha cristalizado el fichaje de Darijo Srna.

En las últimas semanas se ha venido hablando desde la ciudad condal de la posibilidad de que el Barça ya estuviera negociando por el futbolista portugués, y hasta se habló de un acuerdo para fichar al jugador del Valencia este mes de enero, pero fuentes de la operación desmintieron esa posibilidad a este periódico.