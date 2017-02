Orellana: "He rechazado ofertas importantes para venir al Valencia"

Fabián Orellana ha sido presentado en la Ciudad Deportiva de Paterna como nuevo jugador del Valencia CF. El chileno estuvo acompañado en el acto por Anil Murthy. El jugador aseguró que desde que supo del interés del conjunto valencianista no dudó en que era el destino al que quería ir y que está preparado para debutar este sábado si Voro lo estima oportuno. Además, el futbolista confesó que "he rechazado ofertas importantes para venir al Valencia".

Estas han sido las palabras de Orellana en su presentación:



¿Por qué ha decidido venir al Valencia?

Primero que todo, gracias por la bienvenida. Espero responder con rendimiento dentro del campo. Tuvo muchas ofertas de muchos equipos de España y de fuera pero cuando supe del Valencia fue la prioridad, hablé con mi representante y le dije que quería venir aquí.

¿Qué puede aportar al equipo?

El equipo venía mal pero los últimos partidos que ha jugado lo ha hecho bien, intentaré aportar lo máximo que pueda.

¿Qué le paso en Vigo?

Eso lo prefiero dejar en el pasado, prefiero centrarme en el Valencia.

¿Ha hablado con Voro y con Santi Mina?

Hablé con el míster y me pidió que entrene bien y después se verá quien juega el fin de semana. Con Santi hablé y estaba muy contento, me dijo que hay un vestuario bueno y hay que seguir trabajando para tirar hacia arriba.





¿Debutará ante el Eibar?

Me encuentro bien, mañana entrenaré con el grupo, espero jugar y lo que sea, aunque sean diez minutos, intentaré aportar.

¿Es un jugador conflictivo?

Normalmente no me doy mucho con la gente, con mis amigos me llevo bastante bien, me etiquetan de eso pero la gente no me conoce? No puedo caerle bien a todo el mundo.

¿En qué posición se encuentra más cómodo?

Me da exactamente igual, me gusta jugar arriba pero me da igual. No tengo una posición que me acomode más que otra, me gusta jugar y hacerlo bien. Es lo principal.

¿Dudó en venir por la complicada situación del club?

No dudé en ningún momento en venir aquí, lo único que quería si salía del Celta era venir al Valencia, es un equipo grande.

Una conexión especial con Santi Mina.

A Santi lo conozco muy bien de Vigo, es un chico muy trabajador, le puse el apodo de ´Pichón´, no sé si le gustará que le llamen así aquí en Valencia, como yo le ayudé a él espero que él también me ayude a mí a estar en el equipo.





¿Se marca algún reto en cuanto a goles?

El Valencia tiene muy buenos jugadores, intentaré ayudarlos a ellos y ellos a mí, con asistencias, goles, lo que sea. Esto lo sacamos todos juntos, no solo un jugador.

¿Ha renunciado a dinero por venir aquí?

Sí, tenía ofertas importantes en el aspecto económico pero a veces no prima lo económico sino que prima lo deportivo.

¿El año pasado le llegó la oferta del Valencia?

Personalmente no me llegó, no sé si mi representante trabajó en ello.