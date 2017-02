Orellana llega al Valencia hasta junio y para dos años más

El Valencia CF cerraba el mercado de invierno con la incorporación de Fabián Orellana, futbolista chileno de 31 años y una amplia trayectoria en la Liga que llega para aportar su experiencia al juego ofensivo del equipo que dirige Voro González. Aunque el anuncio oficial no se produjo hasta pasadas las diez de la noche, no hubo que esperar esta vez hasta el último minuto para confirmar el fichaje porque alrededor e las 15:30 el jugador aterrizaba ya en Manises acompañado por su representante, Fernando Felicevich, para dirigirse a la clínica a pasar la revisión médica y después a las oficinas del club, donde una vez cerrados todos los detalles firmaba su contrato. El jugador será presentado este miércoles, a las 13:15 horas en la Ciudad Deportiva de Paterna. Orellana es el segundo y último fichaje del Valencia en enero, después de la incorporación del delantero italiano Simone Zaza.

Después de muchos días de contactos con el Celta y el agente del futbolista, todo quedaba atado para ejecutarse este 31 de enero, una operación en la que estaban implicados hasta cinco clubes. Sí. Mientras Orellana se preparaba para tomar el vuelo con destino Valencia, el Celta hacía oficial el acuerdo con el Brondby para el traspaso del joven centrocampista danés Andrew Hjulsager, el elegido por Berizzo para ocupar el puesto del chileno. Al mismo tiempo, Valencia y Deportivo de La Coruña buscaban equipo a Fede Cartabia para jugar hasta el 30 de junio, antes de rescindir su contrato y confirmar su fichaje por el club gallego, al que se incorporará la próxima temporada. El destino inmediato de Fede, al que el Valencia despedía deseando suerte en su carrera deportiva, es el Sporting de Braga de Portugal.

Celta y Valencia lograban cuadrar todas las piezas para hacer posible la llegada de Fabián Orellana, que después de instalarse en el hotel salía hacia la clinica para someterse a los exámenes médicos. Mientras, los abogados plasmaban todas las clausulas de la operación e intercambiaban los documentos para poder inscribir al futbolista antes de la medianoche. El acuerdo, aunque no han trascendido oficialmente las cifras, se concreta en la cesión del jugador hasta el 30 de junio con una opción de compra obligatoria y condicionada a que el futbolista participe en un determinado número de partidos. La clausula, como en el caso de Zaza, no es difícil que se cumpla, por lo que a final de temporada el Valencia pagará por el traspaso una cantidad que va de los 1,8 a los 3 millones de euros. Orellana, de momento, es jugador del Valencia CF por lo que resta de temporada y, salvo sorpresa, para dos más, hasta el 30 de junio de 2019, que es el contrato que le restaba por cumplir al internacional chileno en el Celta, club al que llegó también procedente del Granada un 31 de enero, pero del año 2013. La fórmula de la cesión facilita que el club de Mestalla no contabilice la inversión por el jugador en el presente ejercicio y le cubre las espaldas en el hipotético caso de un descenso de categoría.



Oportunidad de mercado

La nueva incorporación del Valencia juega en diferentes posiciones del ataque y cubrirá carencias en la mediapunta y como extremo derecho. Es un jugador al que los técnicos del Valencia siguieron sobre todo la temporada pasada, quizá la mejor desde que llegó al fútbol español. García Pitarch sondeó el fichaje este último verano pero para entonces el precio que pedía el Celta era excesivo. La oportunidad se ha presentado a raiz del desencuentro entre el futbolista y su entrenador, ´Toto´ Berizzo, que llegó a apartarlo del equipo y forzar su salida en el mercado de invierno. José Ramón Alexanko, después de tomar el relevo de Suso de manera provisional, inició contactos con el club gallego hace dos semanas, lógicamente sobre unas cifras mucho más asequibles dada la necesidad del Celta de darle salida inmediatamente. Voro dio el visto bueno a su llegada siempre que fuera por Fede Cartabia, con el que el técnico de l´Alcúdia también había vivido este mes de enero un episodio de indisciplina. El puzle acabó por completarse y el propio jugador podía anunciar el acuerdo con estas palabras: «Afición, ya estoy aquí. Amunt més que mai».