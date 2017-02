Alexanko: "Hemos reforzado lo que Voro quería"

José Ramón Alexanko ha analizado cómo ha quedado la plantilla del Valencia tras el cierrre del mercado de fichajes en declaraciones a la radio oficial del club. El director deportivo del conjunto valencianista habla de las dos incorporaciones, Fabián Orellana, que este jueves ha entrenado por primera vez con el equipo, y Simone Zaza, así como las salidas de Ryan o Vinícius Araujo.

Alexanko asegura que se ha reforzado la plantilla según los deseos del entrenador: "hemos hecho lo que teníamos que hacer para reforzar lo que el entrenador quería. Voro tiene mucha confianza en los jugadores que ahora están en la plantilla. En este sentido su valoración es positiva, mismo balance que hizo este miércoles Anil Murthy.

Además, también ha comentado la salida del canterano Nabil Touaizi al Manchester City. En este sentido, ha señalado: "El jugador está donde quiere estar. Se le ha preguntado y nos dijo claramente que se quería ir. No merece la pena pelear por un tema así, la madre y el agente tomaron una decisión".



Estas son todas sus declaraciones:



Mercado de invierno

Ha sido un mes muy intenso, hemos tenido que hacer muchas cosas por los cambios de entrenador y secretario técnico. Había que asumir la responsabildiad de acabar lo que había empezado. Los que hemos estado hemos sacado el tema adelante.

¿Cómo lo ha vivido?

Ya tengo mi experiencia, he tenido que hacer antes este trabajo en otro equipo, pero está claro que en la base estás en otros números pero no me he olvidado de la élite. He estado apoyado por Vicente Rodríguez y Salva.

Fichajes

Es un mercado que esta muy marcado, en un equipo como el Valencia hay una buena plantilla no es fácil buscar jugadores mejores que aquí.

Orellana

Estábamos manejando otros nombres pero cuando surgió el tema nos pusimos de acuerdo que podía ser un jugador importante que podía sumar. Voro estaba de acuerdo, no hemos hecho nada sin hablar con Voro. Era un jugador que salía caro pero poco a poco fuimos hablando y hemos llegado a la realidad que el Valencia puede hacer y hemos conseguido un jugador a un buen precio que le puede dar mucho al Valencia

Ahora lo bueno es que es un activo del Valencia, esperamos mucho de él, vamos a ver qué pasa, cuando se nos abrió el tema de Orellana lo tuvimos claro, sabíamos que tenía ofertas importantes pero negociando muchas horas hemos podido hacer un buen trato.

La voluntad del jugador ha sido muy clara. El valencia es un equipo grande y también tiene que decidir qué precio vale un jugador

Problemas en el Celta

No se que ha pasado. He vivido muchos casos de jugadores que se cabrean con el entrenador por cosas que se dicen y a lo mejor no se cumplen y eso al jugador de caracter le puede enfadar.

Sin adaptación

Pensabamos que es un jugador que no va a tardar tiempo en incorporarse al equipo.

Zaza

Había unas negociaciones de Suso, sobre todo con la Juve, y faltaba realizar el encuentro con el jugador. Queríamos hablar con el jugador, por eso nos desplazamos a Milán Vicente y yo, y tener la idea clara de que quería venir al Valencia. La conversación con él fue muy positiva, estaba muy predispuesto pero también quisimos poner unos numeros distintos como nueva secretaria técnica, que el jugador comprendió.

Aportación

Ahora fisicamente está mejor. Las pinceladas contra Las Palmas fueron fueron positivas. La sensación es muy buena. Por arriba va bien, tiene una buena zurda y es capaz de trabajar en defendsa. La sensación es muy buena

Más fichajes

En todo momento he estado en contacto con el entrenador. Hemos respetado mucho la plantilla que hay, la calidad de los jugadores de la plantilla que tiene el Valencia y hemos hecho lo que teníamos que hacer para reforzar lo que el entrenador quería. Voro tiene mucha confianza en los jugadores que ahora están en la plantilla.

Fichaje de Soler

Con Carlos Soler la previsión era muy buena, pensábamos que no tenía que volver a Mestalla porque es un jugador muy atractivo en el mercado y había que hacerle contrato profesional, hemos estado rápidos y su representante no puso ninguna pega, así se hacen las cosas muy bien y mejor.

Fábrica de Paterna

La Academia no tiene nombres específicos, es el completo de todos los trabajadores que trabajan día a día. Creo que Soler es un trabajo de la Academia como puede ser Lato, Mir o Sito. Tenemos que seguir trabajando todos juntos para que estos jugadores puedan llegar.

Salidas

Siempre he dicho que los activos del Valencia no tenemos que perderlos. Ryan tenía que tener una salida pero tenemos que valorar el equipo al que iba a ir. Él se sentía con ganas de jugar y ser titular, siempre tenemos que intentar que el jugador vaya creciendo porque hay que rendir cuentas de lo que se ha gastado el Valencia con ese jugador

Cesiones

Nos hemos fijado mucho en el tema derportivo. Ryan no quería perder su puesto en la selección pero siempre la idea ha sido no perjudicar al Valencia.

Enzo y Parejo

Los mercados nunca se sabe si viene alguien con una cláusula, teníamos trabajado el tema en esas posiciones, hemos rechazado cosas, y a nuestros jugadores los hemos valorizado mucho. Había muy poca cabida a que se pudieran marchar en enero.

Cambio con Voro

El equipo hemos visto una mejoría importante. La sensación en Las palmas pese a la derrota ya no era la misma, esto no para y hay que seguir trabajando y mantener la moral alta de todos los jugdaores y los resultados tienen que llegar

Nabil

Al final se puede resumir diciendo que el jugador está donde quiere estar. A través de Luis Vicente ,que siempre ha estado con el chaval, se le ha preguntado y nos dijo claramente que se quería ir. No merece la pena pelear por un tema así, la madre y el agente tomaron una decisión

Lo más importante es que es un menor de edad y ellos han decidido y nosotros tenemos que trabajar para buscar otros talentos. No quieres romper la Academia ofreciendo cifras altísimas como hacen los ingleses, es otra forma de hacer las cosas

Durante tres o cuatro años formas a un jugador que en esta edad no puedes hacer nada. Antes de este agente tenía otro y lo teníamos muy bien encauzado. Si tenemos ese apoyo de que no piensen en el dinero ahora sino entrar en el primer equipo es importante.

Hay muchos jugadores que se han ido a Inglaterra y se han vuelto.

Próximas semanas

No sabemos nada... seguimos trabajando.