Apretón de las Peñas del Valencia CF Anil Murthy

Anil Murthy, imagen y voz de Meriton en Valencia, compartió espacio y tiempo con los peñistas, a los que pide que sean una ayuda para «acelerar el proceso de adaptación» que según dice todavía está viviendo el proyecto de Peter Lim al frente del Valencia CF. Sin embargo, en el turno de preguntas para los aficionados se puso nuevamente en evidencia la falta de conexión con los seguidores valencianistas, que ven la situación de manera muy distinta al mensaje que emana de la entidad a través de los ejecutivos del máximo accionista en la ciudad.

Entre los titulares que dejó destaca que los esfuerzos ahora se centran en construir una «estructura deportiva fuerte para el futuro», además de reafirmar que el Nou Mestalla no estará listo para el Centenario, pero la gente le apretó con el reciente mercado de invierno. «¿Sabe que la mayoría estamos hartos de tanta mentira?», preguntó Miguel Castillo, de ´la Gamba Che´ de Albuixech. Su respuesta: «¿Quién dijo que vendrían cuatro fichajes? Nadie aparte de Prandelli. Ni Voro ni yo ni nadie... Estoy contento dadas las circunstancias desde finales de diciembre. El resultado en los fichajes para mí es bueno. Vamos a luchar con la plantilla que tenemos, son suficientes, soy optimista y vamos a mejorar», dijo.

El diplomático, en su discurso inicial, consideró que en dos años de proyecto Meriton «ha conseguido una estabilidad institucional que apenas tiene visibilidad porque, lógicamente, lo que importa para la afición es ganar partidos. Mi ejemplo es con los órganos del cuerpo. La estabilidad permite funcionar bien, las bases de funcionamiento del club son fuertes, sin todo eso los éxitos no son sostenibles y se vive en una montaña rusa, lo que conocéis desde hace años. Vamos a seguir un camino de gastar con responsabilidad para asegurar el futuro del club. Ahora nos centraremos en construir una estructura deportiva sólida para el largo plazo. No queremos precipitarnos, si no volveremos a la montaña rusa», explicó leyendo unas notas redactadas en su teléfono móvil.

Una de las afirmaciones que más llamó la atención de los presentes se produjo cuando Murthy catalogó la etapa actual de «transición» después de un primer año de proyecto en el que el Valencia logró terminar la temporada 14/15 como cuarto clasificado, en la zona de la ansiada Champions. «A medio plazo tendremos el centenario del club, especial para todos los aficionados. Por primera vez el club tiene un dueño con una amplia mayoría accionarial, que no es de China, sino de Singapur... (sonrisas en la sede). Pasamos un periodo de transición, y él quiere la tranquilidad de que el club está en manos buenas. Lo primero es acabar este periodo de adaptación, el dueño y los valencianistas comparten el objetivo de un equipo que dé rendimiento sostenible, si aguantamos este periodo el Valencia será un club grande y entre los mejores de nuevo a largo plazo», añadió sin precisar nada más que en 2019, cuando el Valencia cumpla cien años, aún estará en el medio plazo de todo lo proyectado por Lim.

«Las peñas sois el corazón y el alma del Valencia, jugáis un papel importante...Algunas quieren que fallemos en el proyecto, yo quiero colaborar con vosotros para acelerar ese periodo de adaptación. El sábado contra el Eibar tenemos un partido muy importante y vuestro apoyo es importante, el equipo os va a demostrar con hechos en el campo que ha mejorado», concluyó antes de pasar a responder las preguntas de los presentes, que le apretaron con sus preguntas repletas de preocupación por el devenir del club. Jaume Torres, un clásico entre los peñistas, aconsejó a Murthy la manera de recobrar el camino de la primera temporada de Lim en la que el Valencia alcanzó 77 puntos igualando el récord cosechado con Rafa Benítez. «Deben reconocer errores y recuperar una estructura deportiva que ya tenían, pero que Peter Lim se cargó, dos líderes sin importar nombres, uno en el campo y otro en el palco, y hagan más caso de la afición que de otros que quieren colocar a los suyos en el club», acabó el de Llombai entre el respaldo de los demás peñistas. Murthy sólo contestó que «Lim y la mayoría de valencianistas tienen el mismo objetivo».

«Paciencia» es una de las palabras madre que escuchó el peñista de boca de Murthy, a lo que hubo respuesta desde las mesas: «No tenemos mucho tiempo y estamos peor que antes».

La tensión aumentó con una nueva interpelación de Castillo, preso de la impotencia de convivir con un Valencia muy alejado de su historia. «¿Lim se ha pensado que esto es el Salford?». «¿Dónde está el Salford?», respondió el protagonista de la noche. «¡En Inglaterra! Al final los que sufrimos somos nosotros, los aficionados. La afición no está contenta, queremos otras cosas, si no hay un duro que nos digan lo que hay...», apuntó el peñista de Albuixech. «No te creo», contestó Murthy. La respuesta fue colectiva: «¡Créelo, créelo!».

Desde la Penya Valencianista de El Cabanyal se le reclamó también que se fortalezcan los nexos con la Federación con el objetivo de que el equipo no padezca tantos errores arbitrales, a lo que el director de comunicación indicó que «esas relaciones son muy importantes» y prometió recoger el guante. «Ha llegado el momento de decir ya basta», agregó el peñista.

Cuando pasaban ocho minutos de las 21:30 se dieron por concluidas las preguntas, ya que Anil Murthy debía también visitar a modo privado la sede del Pequeño Accionista. «Ustedes también deben ser pacientes con los aficionados», se escuchó desde las mesas antes de que el consejero se marchara entre aplausos por su predisposición a estar y escuchar a los peñistas. Le agradecieron que diera la cara. «Gracias por las críticas y los comentarios, en mi carrera ya las tuve, de personas educadas y no, es importante escuchar los comentarios que salen del corazón. Hasta otra». Y así acabó la movida visita de Anil Murthy a la sede de la Agrupació de Penyes del Valencia CF.