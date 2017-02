Soler presenta candidatura a ´Rookie´ del año

Paso a paso. Carlos Soler tiene claro que todavía está tomando posición en la línea de salida de la carrera. El momento aconseja tranquilidad y cuidados. Perseverancia y atención. Sin embargo, administrar la pólvora en las alabanzas se hace complicado, por la progresión de su marcha y por la naturalidad y ritmo de su juego. Cesare Prandelli le hizo debutar ante la Real Sociedad en LaLiga (jugó los últimos 12 minutos) y tuvo media hora larga ante el Leganés. Las sensaciones fueron positivas. Después, Voro ha lanzado al canterano con cinco titularidades consecutivas, tras funcionar de maravilla en la segunda parte del partido ante el Celta, en Copa. La confianza, el rendimiento y los minutos ligueros acumulados durante enero (unos 345 ante Osasuna, Espanyol, Villarreal y Las Palmas), han colocado a Carlos Soler entre los debutantes con más protagonismo de la temporada en el marco de los cinco grandes campeonatos de Europa: LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1. Pese a haber roto el cascarón en la elite durante la tercera semana del pasado mes de diciembre (sábado, 10), el centrocampista ya aparece entre los 20 futbolistas nivel principiante con más horas de vuelo en alta competición.



Soler ha presentado su candidatura a Rookie of the Year -novato del año- en LaLiga y en Europa. Según el último informe del Centro Internacional de Estudios para el Deporte (CIES Football Observatory), Carlos está en primera línea entre los jugadores que han hecho su debut entre los profesionales de las cinco ligas durante el curso 2016/17. Han apuntado la participación y el límite establecido por el dossier es concreto: sólo computa futbolistas no rodados en ligas de primer nivel. El salto está marcado. Por ejemplo, Rafa Mir y Toni Lato también tienen plaza en esta clasificación de novatos porque ha sido esta temporada cuando han debutado en LaLiga, aunque habían aparecido en partido oficial con el primer equipo en Europa League, Champions o Copa del Rey durante el ciclo 2015/16.



Responsabilidad sin Parejo

Como sucedió en su momento con José Luis Gayà o Paco Alcácer (por citar dos casos recientes), Carlos Soler ha puesto su nombre junto a otros futbolistas jóvenes de su generación como el prometedor Malang Sarr (lateral izquierdo o central del Niza, 1.964 minutos), el ´cachorro´ Yeray Álvarez, el habilidoso Amine Harit del Nantes (campeón de Europa Sub19 con Francia en verano), Pol Lirola (español afincado en el Calcio) o Harry Winks, apuesta de Pochettino en el Tottenham.



El listado ofrece nombres con gran potencial. Lo importante llega ahora: trabajar para seguir creciendo y mantenerse. El Eibar plantea una nueva prueba de nivel para Carlos Soler. Sin Parejo y pendiente de Enzo, el centro del campo valencianista necesitará otro paso más al frente del canterano, que estreno dorsal de la primera plantilla en Las Palmas. El fútbol no frena.