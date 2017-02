Eliaquim Mangala ha sido uno de los protagonistas que ha dado la cara ante los medios de comunicación después de la derrota por cero goles a cuatro ante el Eibar. El central francés, lejos de escudarse en la expulsión de Carlos Soler, comenta que la roja "no explica la derrota" y señala como principales errores del equipo la salida del balón o la agresividad. Estas son sus principales declaraciones a BeIN Sports, cadena que posee los derechos de televisión del partido.

¿Después de la mejoría, cómo se explica esta segunda derrota consecutiva, la más abultada de la temporada?

No sé qué ha pasado pero creo que antes de la expulsión no hemos jugado bien, no teníamos la pelota. La roja no explica la derrota. Nos ha faltado de todo, salida de balón, agresividad, la segunda pelota... No jugamos como un equipo y así es imposible ganar un partido.

¿Qué se le dice a la afición?

La afición estaba con nosotros, es normal que estén decepcionados cuando el partido se da como se ha dado, lo siento mucho por cómo hemos estado hoy. Tenemos que trabajar para mostrar otra cara.