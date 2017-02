Zaza, titular ante el Eibar

Otra vez Meriton en manos de Voro. Tal vez Anil Murthy, el hombre fuerte de Peter Lim en Valencia mientras la presidenta está en Singapur celebrando el año nuevo chino, no tenga motivos suficientes para creer que el valencianismo esté enfadado, pero lo cierto es que el equipo se la juega una vez más, y eso no es motivo de celebración. Hoy hay partido de Liga en Mestalla, a las nueve menos cuarto y ante el Eibar, rival de poco nombre pero mucho peligro, aunque todos los rivales que tiene el Valencia últimamente, son peligrosos, aunque es más por el Valencia que por el rival.

El conjunto valencianista no puede volver a las andadas porque recuperaría fantasmas de un pasado demasiado reciente y angustioso. Después de perder en Gran Canaria ante la UD Las Palmas y perder también la posibilidad de poder mirar hacia arriba en la clasificación por primera vez desde que comenzó la Liga, todo lo que no sea ganar obligará a mirar hacia los perturbadores puestos de descenso de categoría. Las victorias ante el Espanyol y el Villarreal y el empate en Pamplona con Osasuna -siete puntos de nueve- permitieron al aficionado comenzar a soñar con algo que no sea evitar el descenso pero el frenazo del pasado lunes fue tan brusco, que las alarmas pueden encenderse de nuevo si se vuelve a tropezar. Es la montaña rusa en la que ha vivido siempre el Valencia, pero ahora elevada a la enésima potencia por obra y gracia del cortoplacismo en el que vive asentado el proyecto; dos victorias consecutivas convierten la revolución del FUORI en el fichaje de Orellana a última hora, jugador de cuya calidad sobre el terreno de juego no se puede discutir como tampoco del mucho bien que le puede hacer al equipo, pero que no estaría hoy en Mestalla si no hubiera discutido con su entrenador. Planificación...

La semana no ha sido buena para Meriton. A la derrota liguera del lunes pasado y su posterior mensaje de «tenemos que centrarnos en evitar el descenso», se suma un decepcionante cierre de mercado el martes, una pobre y poco ambiciosa explicación del club al respecto el miércoles, y una desconsoladora actuación de su cabeza visible -Anil Murthy- ante los peñistas el jueves. Una vez más, únicamente Voro ha mantenido la cordura en su comparecencia pública de ayer viernes. El técnico es valiente, da un paso adelante y avisa a navegantes: «El cuerpo técnico y yo como entrenador quiero dejar claro con los futbolistas dónde estamos, qué buscamos y por dónde caminamos. A partir de ahí se ha cerrado el plazo de fichajes, debe ser un punto de partida, nos tenemos que centrar en lo inmediato y lo inmediato es el Eibar, no podemos distraernos con lo que puede pasar... en el partido contra el Madrid, por ejemplo, no. Nuestro objetivo es el partido de hoy y ese punto de partida es innegociable y todos deben saber que ese es el camino y para conseguirlo tenemos que pelear, esforzarnos mucho, trabajar, sacrificarse, estar juntos... estoy seguro de que ese es el camino que estamos llevando, que algunas veces ganas, otras pierdes, pero lo importante es no alejarse de ese camino».

Pues eso, que es hora de que los jugadores se centren, y también de que se centren los ejecutivos de Meriton cuyos discursos públicos están alejados de la realidad de la afición y sobre todo, alejados de la realidad de un equipo que es decimosexto en la tabla y tiene seis puntos más que el Sporting de Gijón, que marca la frontera entre la histeria colectiva y el desastre porque ocupa puestos de descenso, y que mañana domingo recibe en casa a un Alavés que estos días anda más centrado en meterse en la final de la Copa del Rey, que en el compromiso liguero, y más teniendo en cuenta que esta semana tiene la vuelta de las semifinales ante el Celta de Vigo. Vamos, que si algún partido tiene que ganar el Sporting, ha de ser necesariamente este, porque enfrente tiene un rival que con 26 puntos en Liga, puede permitirse un respiro para coger aire y buscar la final copera.

Y eso es precisamente lo que no puede permitirse el Valencia, respiros. El equipo de Voro necesita volver a sumar tres puntos para que las dudas no vuelvan al vestuario y el los nervios a la grada y el entorno.

Afortunadamente para el Valencia, el aficionado hace tiempo que aprendió a diferenciar la protesta por la mala gestión del apoyo incondicional al equipo mientras dure el partido. Así se cimentó la tan necesitada victoria ante el Espanyol, y así debe ser hasta que termine la temporada. Animar y protestar es posible.