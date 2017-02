La rueda de prensa de Voro en 8 frases

El técnico del Valencia insiste, tras la derrota de este sábado ante el SD Eibar, en que el objetivo del equipo pasa exclusivamente por lograr la salvación

"Desde el primer día ya dije que sería largo y difícil y no por ganar dos partidos íbamos a ir ya a por la Champions. Hoy no hemos tenido un día afortunado y ha sido una derrota muy dolorosa. Son tres puntos y el objetivo sigue siendo el mismo que el primer día".

"Los jugadores son muy responsables y saben la situación que es. Ganamos dos partidos y en Las Palmas competimos bien. Dentro de la igualdad hay cosas que te penalizan. Tuvimos la primera ocasión de Zaza y ellos a la primera te la meten, luego el penalti. No tenemos suerte con esas situaciones y las expulsiones. La responsabilidad también pesa, pero eso no quita que los jugadores también quieran."

"El 30 diciembre estábamos en la situación que era. Sabíamos que esto iba a ser largo. El equipo ha competido bien hasta hoy, que ha sido un paso atrás. El objetivo es salvarse, claramente. Partimos de eso y a mejorar. No hemos jugado bien la primera parte y la segunda con las circunstancias ha sido peor. Tenemos otro partido el domingo. Para mí lo mejor es que hemos visto que podemos competir bien aunque hoy no hemos estado bien."

¿Expulsión de Soler? "Le provoca el otro jugador y le da en la cara y al final el árbitro sólo ha visto la última. Penalti y expulsión. Estas situaciones no nos están ayudando."

Cartulinas innecesarias. "El fútbol hay que vivirlo en el terreno de juego y hay que entender que la rabia te llega cuando estás perdiendo en casa de esta manera. Los jugadores no piensas en estas cosas. Si no está Garay jugará otro jugador."

"No hemos jugado bien, pero dentro de eso el Eibar tampoco ha sido muy superior. Nos ha condicionado mucho la expulsión. No es una excusa, es una realidad. Tenemos plantilla porque hemos competido y ganado bien al Villarreal y Espanyol. El objetivo es el mismo. La realidad es esta y lo tenemos claro. Tenemos todavía 18 partidos."

"Entiendo a los que se marchan durante el partido porque al aficionado no le podemos pedir nada más. El resultado es doloroso y lo entiendo perfectamente. Sólo podemos ofrecerles el máximo esfuerzo y sacrificio para que estén ahí. Debemos competir, dar la cara y esforzarnos."

"Desde que yo estoy aquí el objetivo es no descender. Si la plantilla es la cuarta más cara no lo sé. La situación es la que es. No tengo otra visión. El objetivo de un equipo que está al término de diciembre empatado con el que marca el equipo es salvarse. Ahora vemos la botella medio vacía porque hemos perdido dos partidos. Si ganamos dos partidos la veremos de nuevo medio llena."