El Valencia CF tiene la línea medular bajo mínimos

Cada voz que emana del Valencia CF muestra satisfacción con el balance de dos fichajes resultante a finales del mes de enero. Voro González fue el último en comentar que está «contento» con como ha quedado pulida la plantilla. Sin embargo, el destino ha querido que los blanquinegros lleguen al primer partido posterior al mercado de fichajes -una cita clave frente al peligroso Eibar para confirmar la reacción de pasadas semanas- con el centro del campo bajo mínimos. A Dani Parejo, que cumplirá un partido de sanción, se suma la baja por lesión de Enzo Pérez. El argentino no superó la última prueba en el entrenamiento del viernes.

Sin los dos capitanes, Enzo y Parejo, esta noche Carlos Soler será el único integrante del ´trivote´ con el que ha despertado el equipo de la mano de Voro. Los acompañantes del canterano serán Mario Suárez y Álvaro Medrán, quien estrenará titularidad en Liga con el de l´Alcúdia en el banquillo. Voro cruza los dedos para que el volante cordobés no se resiente en las horas previas de las molestias que ha arrastrado en la clavícula tras un fuerte golpe con Nani hace unos días.



El propio entrenador confirmó la baja de Enzo Pérez, al que quería esperar hasta última hora . Las sensaciones ayer del argentino cambiaron en relación a lo experimentado durante el resto de la semana. El jueves, incluso, el técnico y los servicios médicos eran optimistas en cuanto a su participación en un duelo de vital importancia y máxima necesidad por el acumulado de ausencias que arrastra el Valencia. Sin embargo, el rostro del jugador se torció ayer en la segunda mitad de la sesión.Técnicos, médicos y el mismo futbolista decidieron no forzar el concurso de un jugador al que las lesiones han mermado en sus años en el club.

«Tenemos muchas bajas en la medular, línea muy importante. Enzo no va a estar, no se ha recuperado», afirmó con el rostro serio el entrenador. Aún así, Voro evidenció una total confianza a jugadores como Medrán y Suárez, que han participado menos por el momento en su segundo etapa en el banquillo esta campaña. «Los que jueguen ofrecerán un gran nivel, estoy seguro porque les veo entrenar y competir bien». Los recursos están tan justos en la línea de medios que existen serias posibilidades que el organizador del filial Eugeni Valderrama (22 años) entre este mediodía en la lista de convocados. Pese a la escasez, según lo dicho, el técnico no contempla un cambio de sistema al 4-4-2. «Es una variante ofensiva para la que debes tener los futbolistas...Ahora buscamos que el equipo tenga equilibrio», explicó.

Las palabras de Voro desprenden fe ciega en los recursos que maneja. El de l´Alcúdia coincidió en lo dicho por Anil Murthy el jueves en las peñas. «Mi discurso siempre ha sido el de contar con la gente que estaba aquí. Hemos reforzado la parte de arriba, lo que deseábamos. Estoy contento y satisfecho. Ahora hay que centrarse en el día a día y vamos a mejorar», apuntó Voro. El día anterior Murthy, ejecutivo de Meriton, dijo a los peñistas que «nadie, aparte de Prandelli, habló de cuatro fichajes». «Ni Voro ni yo ni nadie. Dadas las circunstancias, estoy contento con los fichajes. La plantilla es suficiente y vamos a luchar, a mejorar», señaló el diplomático.



El ´no´ a Maksimovic en enero

Lo cierto es que lo transmitido por el club ha virado en unas semanas. Incluso sin Prandelli ni García Pitarch, a principios de enero el club filtraba la idea de reforzar el mediocentro con uno o dos hombres. Sin embargo, a la postre la preferencia ha sido no acometer el fichaje de ninguno, ni siquiera adelantar el aterrizaje de Nemanja Maksimovic previo pago de 300.000 euros, con el consiguiente cambio en los mensajes lanzados en público. El Valencia CF asumió un riesgo que hoy se pone, nuevamente, en evidencia con dos bajas y sólo tres medios del primer equipo listos para jugar.