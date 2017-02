El Valencia CF despide a Kempes como embajador

"Hoy oficialmente se me ha comunicado que no soy más el Embajador del Valencia CF. Pero mis sentimientos para este Club no cambiarán, y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto. Amunt".

Con este mensaje, publicado en su cuenta oficial de Twitter ESPNMarioKempes, Mario Alberto Kempes anunciaba la comunicación oficial por parte del club de su despido como Embajador del Valencia CF, cargo que ocupaba desde hace algunos años.

Ocurre después de que el 'Matador' publicara un duro mensaje también a través de las redes sociales al finalizar el partido frente al Eibar., En los últimos meses, Kempes ha concedido entrevistas en las que ha sido crítico con los actuales gestores del Valencia CF. Recientemente llegóm a decir que no quiere ser un "peluche" para el Valencia.