Amadeo Salvo: "No firmé ninguna cláusula de silencio"

El expresidente del Valencia, Amadeo Salvo, ha afirmado que el momento actual del club es "grave y preocupante" y ha recordado que tras su salida de la entidad nunca firmó una "cláusula de silencio" que le impidiera hablar o dar opiniones sobre el Valencia.

Así lo indicó en una carta abierta dirigida a la afición del Valencia y remitida a EFE en la que señala que el club pasa "por uno de los peores momentos de la historia" y que ese es un hecho "incontestable".

Salvo, que considera grave la situación, presidió el Valencia entre junio de 2013 y julio de 2015 y durante su mandato presidencial se produjo con su apoyo la llegada a la entidad del empresario Peter Lim como máximo accionista del club.

En la carta, Salvo señala que "conseguida la estabilidad financiera del club con la entrada de Meriton Holdings Limited -empresa de Peter Lim-, y después de vivir la temporada 14/15 con un buen resultado deportivo que devolvió la ilusión y la autoestima a nuestra afición, atravesamos una crisis profunda y muy preocupante".

Amadeo Salvo añade que comparte "el sentimiento mayoritario" de accionistas, socios y del valencianismo en general. "Soy un aficionado más que siempre prioricé los intereses del Valencia a cualquier interés personal. Nunca lo tuve, ni lo tengo ahora", agrega.

"A partir de mi marcha, la fórmula que adopté para ser útil fue la de guardar silencio y no interferir en la gestión. Nadie ni nada me impide hablar ni dar opiniones, ya que ni firmé ninguna cláusula de silencio, como algunos me acusan, ni tengo ningún vínculo con el máximo accionista, pero el silencio y el respeto ayuda más que las palabras en muchos momentos", continua.

El expresidente del Valencia considera que "vista la gravedad de los acontecimientos deportivos y sociales", no puede permanecer más tiempo sin manifestarse y explica que por motivos profesionales estará fuera de España hasta el 19 de febrero.

"Por lo tanto, quedo a disposición de los medios de comunicación a partir del día 20, pero por encima de todo estaré a disposición del valencianismo, como siempre he estado y siempre estaré", indica.

"Los valencianistas siempre hemos trabajado y luchado juntos en los peores momentos de nuestros casi cien años de historia y en este momento no puede ni debe ser diferente. El Valencia es grande por su historia, escrita por el sentimiento de su gran afición", señala Salvo, que concluye su carta con un "Amunt Valencia".