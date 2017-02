El despido de Kempes llega hasta Singapur

La noticia del despido de Mario Kempes ha llegado hasta Singapur. El periódico 'Straits Times' se ha hecho eco de la información confirmada por el propio 'Matador' asegurando que el Valencia CF ha cesado de su cargo a la leyenda del valencianismo por sus críticas "feroces".

"Hoy oficialmente se me ha comunicado que no soy más el Embajador del Valencia CF. Pero mis sentimientos para este Club no cambiarán, y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto. Amunt", con este mensaje anunciaba Kempes su despido como Embajador del Valencia CF después de varios años desempeñando esas funciones. La noticia se produjo horas después de que el Valencia perdiese por cero goles a cuatro ante el Eibar en Mestalla, un batacazo que le llevó a publicar un mensaje crítico sobre la gestión actual del club en su perfil de Twitter. El 'Matador' siempre ha hecho pública su opinión sobre el equipo en las redes sociales pese a su cargo.