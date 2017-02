Alexanko renueva a Marc Ferris por dos temporadas

El Valencia ha llegado a un acuerdo con el lateral derecho, Marc Ferris, para ampliar su contrato por dos temporadas. El canterano, que ya estuvo en la escuela desde alevines a cadetes, se ha convertido en una de las revelaciones del filial de Curro Torres -que ya es tercero en la liga tras su victoria ante el Hércules- en el carril del ´2´ cuando Nacho Vidal cambia a la izquierda. Marc, natural de Xirivella, llegó al Juvenil A del Valencia el pasado mes de octubre de 2015 procedente Huracán.

Curro cuenta con él. El técnico, fue preguntado a la finalización del partido contra el Hércules por las opciones que tiene el equipo de jugar el play-off de ascenso. El técnico, lejos de lanzar las campanas al vuelo, prefiere no marcarse objetivos a corto plazo. Su discurso y el del vestuario es «partido a partido». «Lo único que me preocupa ahora es el partido contra el Villarreal B -sexto-. De nada vale lo que hemos hecho si no damos continuidad».

La renovación de Ferris es sin duda una excelente noticia para la cantera del Valencia, después de que en las últimas semanas Nabil, delantero cadete y una de las estrellas de la Academia, se haya comprometido con el Manchester City para las próximas cuatro temporadas.