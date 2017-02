Otro colectivo valencianista brinda su apoyo a Kempes

El col·lectiu Últimes Vesprades a Mestalla lamenta profundament la decisió presa pel Valéncia C.F. de prescindir de la figura de Mario Alberto Kempes com a embaixador de la nostra entitat.

Mes enllà de la motivació exhibida, creguem que l'actual situació institucional i esportiva del club no és la més adeqüada com per a prendre acords que prescindeixen d'un patrimoni simbòlic i esportiu compartit i respectat pel conjunt del valencianisme, en un moment tan crucial, en què el que ens correspon a tots és sumar energies i no deixar ningú de costat.

Creguem que la figura de Mario Alberto Kempes, per la seua rellevància històrica, pel seu compromís reiterat amb el club, i la vinculació acreditada amb el valencianisme mereix un altre tractament que esperem siga reparat.