Voro a los jugadores: "ni una expulsión más"

Voro ha hablado con sus jugadores para intentar frenar la dinámica negativa en la que ha entrado el equipo con las derrotas contra Las Palmas y, sobre todo, ante el Eibar en Mestalla. Si alguien pensaba que el técnico del Valencia iba a ser condescendiente con sus jugadores estaba muy equivocado. De compadreo nada. El de l'Alcúdia cree que la única forma de gestionar un grupo es decir las cosas a la cara y es lo que está haciendo desde que aparcó el rol de delegado y asumió el banquillo del Valencia con todas sus consecuencias.

El técnico ha pedido a sus jugadores responsabilidad en todos y cada uno de los minutos que dediquen a su trabajo. Tanto en los entrenamientos como durante los partidos. Cada uno tiene que ser responsable de su actos. Voro hizo un llamamiento a los jugadores para que se olviden de los intereses individuales y miren por el equipo por encima de todo. El técnico también quiere que sus futbolistas sean conscientes de la dramática situación por la que atraviesa el equipo -a solo seis puntos del descenso a Segunda División que marcan el Sporting de Gijón y el Granada- y centren todo su esfuerzo y dedicación a competir los partidos. Empezando por el del sábado contra el Real Betis en el Benito Villamarín. No quiere que sus jugadores piensen más allá del siguiente partido.

Otro de los puntos calientes del cara a cara con sus jugadores fueron las tarjetas. El técnico hizo ver a sus jugadores que la entidad se está jugando mucho y que tienen que estar muy concentrados porque una roja, como se ha comprobado en los dos últimos partidos, penaliza mucho a un equipo en reconstrucción como este. Voro no quiere más rojas 'evitables' como las de las dos últimas jornadas. Se lo dijo personalmente a Munir El Haddadi en Las Palmas después de la 'autoexpulsión' en la segunda parte y tampoco le importó que Soler fuera un canterano para exigirle esa responsabilidad en su roja contra el Eibar. Carlos respondió a una agresión de Gonzalo Escalante con un manotazo en la cara del argentino. El árbitro Munuera Montero solo vio la segunda acción y el Valencia, el más perjudicado, se quedó en inferioridad numérica haciendo todavía más imposible la remontada . Si hay más expulsiones que sean por causas de juego justificadas.



Ya dio un toque el viernes

El entrenador también hizo hincapié en la sensación de relajación que parecía vivir el propio equipo después de las victorias contra el Espanyol y el Villarreal. Las frases que más repite Voro en el vestuario son «hay que saber de dónde venimos» y «aún no ha pasado nada». El técnico ya tuvo palabras para sus jugadores el pasado viernes invitando a cerrar la página del mercado de invierno y centrarse única y exclusivamente en lo que resta de temporada sin distracciones.

Así lo expresaba de forma pública. «El cuerpo técnico y yo como entrenador quiero dejar claro con los futbolistas dónde estamos, qué buscamos y por dónde caminamos. A partir de ahí se ha cerrado el plazo de fichajes, debe ser un punto de partida, nos tenemos que centrar en lo inmediato y lo inmediato es el Eibar, no podemos distorsionarnos con lo que puede pasar... en el partido contra el Madrid, por ejemplo, no. Nuestro objetivo es mañana y ese es un punto de partida innegociable y todos deben saber que ese es el camino y para conseguirlo tenemos que pelear, esforzarnos mucho, trabajar, sacrificarse y estar juntos, algunas veces ganas, otras pierdes, pero lo importante es no alejarse de ese camino». Y en ello está Voro. A la cara.