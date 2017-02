Fernández Bordalán arbitrará el Valencia-Athletic

El árbitro canario Alejandro Hernández dirigirá el encuentro Real Sociedad-Villarreal correspondiente a la jornada 23 de Primera división, en la que el andaluz David Fernández Bobalán pitará el Valencia-Athletic Club.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) confirmó este viernes las designaciones arbitrales para la citada jornada y la 26 de Segunda división, que son las siguientes:

1a División (Jornada 23/19-Feb)

-----------

Celta-Osasuna Vicandi Garrido (C. Vasco)

Real Madrid-Espanyol Undiano Mallenco (C. Navarro)

Real Sociedad-Villarreal Hernández Hernández (C. Las Palmas)

Málaga-Las Palmas Sánchez Martínez (C. Murciano)

Sevilla-Eibar Álvarez Izquierdo (C. Catalán)

Granada-Betis Ocón Arráiz (C. Riojano)

Valencia-Athletic Club Fernández Borbalán (C. Andaluz)

Dptvo. La Coruña-Alavés Jaime Latre (C. Aragonés)

Barcelona-Leganés Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Sporting-Atco. Madrid González González (C. Castellano-Leonés)

2a División (Jornada 26/19-Feb)

-----------

Cádiz-Reus Prieto Iglesias (C. Navarro)

Oviedo-Getafe Pérez Montero (C. Andaluz)

Rayo Vallecano-Mirandés González Fuertes (C. Asturiano)

Girona-Mallorca Díaz de Mera (C. Castellano-Manchego)

Tenerife-Almería Valdés Aller (C. Castellano-Leonés)

UCAM Murcia-Valladolid Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego)

Lugo-Elche Sagués Oscoz (C. Vasco)

Huesca-Sevilla Atlético Ais Reig (C. Valenciano)

Levante-Córdoba De la Fuente Ramos (C.

Castellano-Leonés)

Alcorcón-Zaragoza Medié Jiménez (C. Catalán)

Gimnàstic-Numancia Arias López (C. Cántabro).