Peña Valencianista LGTB, el ´orgullo´ valencianista

El sentimiento por el Valencia no entiende de límites ni fronteras. De ningún tipo. Y buen ejemplo de ello es la iniciativa que se ha puesto en marcha en las últimas horas para alentar al conjunto de Mestalla y potenciar la integración del colectivo ´LGTB´ dentro del valencianismo. Las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales ya tienen quien les represente. Todo empezó con unas cervezas y unos amigos. Cinco valencianistas que hasta la temporada pasada han sido integrantes de la grada de animación, si bien antes del comienzo de esta decidieron dejar de ser socios porque no estaban contentos con el funcionamiento de la misma, se reunieron el martes en torno a un tema de conversación: la complicada situación por la que atraviesa el Valencia y cómo podrían contribuir para mejorarlo. Este grupo advirtió que no hay ninguna peña valencianista gay y cayeron, indican, «en que ya era hora».



Pensat i fet

¡Hoy es nuestro segundo día como peña!

Abierta y tolerante

Los pasos

La Peña Valencianista LGTB ha puesto la primera piedra en las redes sociales, donde ha tenido una gran acogida por parte del valencianismo. «así como numerosas muestras de apoyo, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos», comentan. Sus representantes ya han contactado con l´Agrupació de Penyes así como con la Curva Nord para ver qué pasos deben seguir para aliarse con ambas asociaciones. El proceso de constitución ya ha arrancado. En un tiempo casi récord han reunido alrededor de-simbólicos todavía- y. La idea, una vez esté formada, es que sea una peña activa.Uno de los principios de la peña LGTB es que, como» que es siempre se deben respetar siempre todas las opiniones, también en lo tocante al Valencia. ¿Pero hay que ser lesbiana, gay, transexual o bisexual para ser miembro de esta peña? La respuesta, como aseguran sus fundadores, es clara: «con ser valencianista es más que suficiente».Los pasos que deben seguir a partir de ahora para constituirse como peña valencianista están claros y así se han transmitido desde l´Agrupació. Lo primero que deben hacer estos aficionados es presentar la documentación correspondiente en la Generalitat Valenciana -registro de asociaciones- para declararse asociación cultural sin ánimo de lucro y especificar debidamente sus fines, que no son otros que animar al Valencia. Una vez solventado este trámite llega el momento de apuntarse en l´Agrupació. El plazo para hacerlo es en el mes de septiembre. La directiva de l´Agrupació decidirá en Junta si reúne los requisitos mínimos para pasar a formar parte de la misma y a partir de ahí, entre los meses de octubre y diciembre, ya pasaría a ser una peña más de todas las que tiene el Valencia alrededor del mundo. Dos años después, la peña LGTB podría celebrar el acto oficial de su inauguración.