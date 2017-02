Voro prueba un once sin Enzo

Voro prueba un once sin Enzo I. HERNÁNDEZ

Voro tiene que improvisar de nuevo un once titular ante la ausencia de última hora de Enzo Pérez. El argentino ha alegado molestias físicas antes del entrenamiento y se ha desplazado a un centro médico para someterse a pruebas médicas junto al doctor Luis Silvestre. Las sensaciones no son buenas y casi con toda seguridad no estará en el Benito Villamarín.

El técnico, ante su ausencia del capitán del equipo, ha vuelto a repetir el 4-2-3-1 esta vez con Mario Suárez y Dani Parejo en el doble pivote y Fabián Orellana en la mediapunta. El argentino repitió en la misma posición que el jueves y apunta a enganche contra el Betis. El centro de la defensa -Garay es baja por sanción- estaba formada por Santos y Mangala. Montoya y Gayà eran los laterales titulares.

Voro probó arriba dos ataques. Uno, el de las victorias contra Espanyol y Villarreal, con Nani en izquierda, Munir en derecha y Santi Mina arriba de '9'. El otro estaba compuesto por Cancelo, Zaza y Bakkali. Además de Garay es baja Carlos Soler por sanción y Rodrigo Moreno por lesión.