Enzo no fuerza

Enzo Pérez se queda para ayudar. River Plate ha tocado a su puerta y la posibilidad le hace ilusión, pero se debe al Valencia. La situación del club es complicada, comparte la preocupación y entiende que es un futbolista importante para Voro. El argentino ha decidido no forzar su salida. El míster le necesita y asume su responsabilidad. Voro lo dejó claro en sala de prensa y también arrojó luz sobre el cara a cara que mantuvo con el centrocampista el jueves. Todo bien. "Hablé de sus sensaciones, del equipo y de muchas situaciones. Está comprometido y lo va a dar todo. Se queda. Es el capitán", remarcó. Además, el técnico restó importancia a la charla: "Estuve con Enzo en el césped pero también hablé con otro jugador en el despacho... hablo con muchos futbolistas. Y puede ser que yo mueva más o menos los brazos, esas interpretaciones no las puedo controlar". El diálogo tomó temperatura por el momento, por fútbol y por la personalidad de los protagonistas. Voro explicó que el capitán no entra en la lista de convocados al no estar al cien por cien de sus molestias en el sóleo. El técnico trabajó un once sin contar con el argentino, que siente dolor desde el forcejeo con Jonathan Viera en el Estadio de Gran Canaria.

Las sensaciones en los entrenamientos no han sido buenas en estas dos semanas y la sombra de River Plate planea sobre los acontecimientos. Sin embargo, el objetivo marcado es estar listo para afrontar a tope el partido ante el Athletic en Mestalla. No se ha querido forzar para evitar una lesión más grave. Voro ha cerrado filas en torno a su posición, su salida y su físico. "Es un jugador importante". La frase la ha repetido desde que tomó el mando de la plantilla. Enzo no está feliz al 100%, la situación en Valencia no es idílica, pero ha transmitido su compromiso. "Ha dado la cara y sé lo que va a dar al equipo", insistió Voro. Todo en orden.



´Negocio´ imposible

Voro le puso freno al ´caso Enzo´. Con lógica. Cerrado el mercado de fichajes, el Valencia no negocia su salida; no puede permitirse el lujo de dejarle salir. Y menos bajo las circunstancias –raquíticas– que se encuentra el centro del campo. Además, la propuesta del club argentino se queda corta. El Valencia invirtió 25 millones en su fichaje, el jugador tiene 30 años y los números son imposibles para River, que no llega a los 10 millones de euros mínimos que habría exigido Peter Lim, según la prensa riverplatense. Hasta hace unas horas, los directivos confiaban en que el mediocampista podría forzar su regreso a Argentina para cumplir el sueño de jugar en River, pero las partes tendrán que aplazar la posibilidad. Como mínimo, unos meses. En mitad de la tormenta, el padre de Enzo –Carlos Pérez– habló para ´Sportia´, programa de noticias del canal argentino ´TyC Sports´. El cabecilla de la familia reforzó la posición de Voro y planteó el escollo: "Tengo entendido que el entrenador no le quiere largar porque el Valencia está al horno con el descenso". Nada cambia. Otra cuestión es que la posibilidad de jugar en el Monumental sea la bomba. "Enzo se muere por jugar en River, sería cumplir un sueño familiar de toda la vida", remarcó. "Enzo se llama así por Francescoli. Se lo puse porque soy fanático de River", insistió papá Pérez. La ilusión es grande y cristalina. Igual que su compromiso con el Valencia. Salir es vender a Voro.