El entrenador del Valencia CF, Voro se mostró crítico con el arbitraje de Daniel Trujillo. "Esperamos que los árbitros estén más acertados, era una jugada crucial", en referencia a las manos dentro del área no pitadas a Pezzella en una clara ocasión de gol de Montoya.

¿Con qué sensaciones se marcha del Benito Villamarín?

Damos por bueno el esfuerzo que hemos hecho, hemos competido muy bien ante un rival que tiene una buena trayectoria en casa. Eso nos ha dado para empatar, otras veces te da para ganar. Lo importante es el trabajo que ha hecho el equipo, que ha sufrido, ha defendido... Y al final nos llevamos un punto, sumamos. No hemos encajado gol, que es importante y queda mucho camino.

¿Le parece que ha sido penalti la mano no pitada de Pezzella? ¿Piensa que ha sido determinante?

No lo he visto repetido pero los jugadores me han dicho que es muy claro, no podemos cambiar nada. Esperemos que estén más acertados. Nos ha perjudicado si es así. Es una pena porque es una jugada crucial. La mano está separada del cuerpo. Si es penalti es una jugada determinante en el resultado final, luego el partido no sabes dónde te puede llevar.

¿Cómo está Santi Mina?

Santi tiene un golpe, no sé si es un esguince de rodilla, lo están valorando ahora, vamos a esperar.

¿Es hora de hablar ante la RFEF sobre cómo le están pitando al Valencia?

La verdad es que últimamente no estamos teniendo suerte con estas decisiones. Yo conozco al colectivo arbitral, estoy seguro de que quieren hacerlo lo mejor posible. Todo lo que sea protestar sobre esto tampoco vamos a conseguir demasiado. Están responsabilizados de que su labor es importante, saben cuando se han equivocado. Es verdad que las decisiones importantes no caen de nuestro lado, caen del contrario. No hay que perder la perspectiva y hay que seguir trabajando.

¿Se va fastidiado porque al equipo le ha faltado terminar las jugadas?

No me voy fastidiado pero sí que es verdad que nos ha faltado salida de balón, hemos llegado a posiciones de ataque y tampoco hemos tenido claridad en el último pase, en el último centro. No solo hemos buscado defender, lo hemos tenido que hacer cuando nos han apretado pero, en definitiva, ese es el debe que nos queda, nos ha quedado culminar las jugadas. El equipo, en líneas generales, ha estado bien, mentalizado, ha sido competitivo. El rival también cuenta y nos vamos con un empate, seguimos sumando y quedan muchos partidos todavía .