"Nadie nos va a dar nada, lo que tenemos que hacer es ganar"

Nani arremete contra el árbitro del Villamarín y emplaza a una respuesta competitiva ante el Athletic

Valoración del partido

Un partido muy disputado, hemos tenido bastantes oportunidades, ha habido una ocasión muy clara para decidir el partido pero el árbitro ha decidido que no era penalti. Tenemos que seguir así, trabajando para ganar cada partido.

Penalti claro no pitado

Es complicado, no tenemos que hablar, lo que tenemos que hacer es ganar jugando. Nadie nos va a dar nada. Los penaltis contra nosotros, si están en duda, difícilmente nos los van a dar si protestamos. No nos han dado nada desde principio de temporada así que hay que centrarse en trabajar y mejorar.

Mejor versión competitiva que ante el Eibar

Encaramos el partido con muhca personalidad, fuimos mejores en muchos momentos del partido. No concretamos las ocasiones, podríamos haber salido con una victoria hoy, creo que no es justo el resultado. Seguimos conociendo a Orellana y a otros jugadores, esperamos mejorar en los próximos partidos.

¿Qué decía el árbitro tras el penalti?

La acción fue muy clara, hasta los aficionados locales se callaron todos, vieron que era penalti. No hay que hablar, hay que mejorar y dar una buena respuesta con una victoria. El árbitro no dijo nada y cuando no dice nada ya se sabe qué pasa.