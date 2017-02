Esta es la queja del Valencia CF por el arbitraje sufrido contra el Betis

El Valencia ha realizado una queja por el arbitraje recibido sobre el césped del Benito Villamarín y lo ha hecho a través de las palabras del consejero Juan Cruz Sol, que ha sido el encargado de expresar la postura oficial del club sobre el trato que viene recibiendo desde un tiempo a esta parte el club por parte del estamento arbitral. "Tenemos que mantenernos firmes", ha dicho Sol. Estas son sus palabras al término del encuentro:

"Con todos los respetos a los árbitros, hoy hemos sufrido una acción deliberada. El jugador del Betis detiene el balón con la mano. Es una pena porque ha sido un partido muy intenso y muy bien jugado por los dos equipos. Estoy convencido de que si marcamos el penalti, hacemos el cero a uno y expulsan al jugador del Betis tendríamos muchos más motivos para ganar este partido. No quiero decir nada, tengo respeto por los árbitros porque se pueden equivocar, pero tenemos que mantenernos firmes en este sentido, con respeto. El penalti de hoy no se puede explicar, lo ha visto todo el mundo, hasta los aficionados locales decían que había sido penalti, era evidente. Hay que mantener la dignidad y el respeto por los árbitros pero hemos sufrido este percance en un partido que era importantísimo para nosotros. Anil también lo puede comentar. Es un momento para decir lo que nos ha pasado. No se trata de protestar ni meternos de malas formas con la Real Federación Española de Fútbol pero sí nos tenemos que defender. Ha sido un penalti clarísimo y no lo han pitado. Si tenemos que protestar vamos a hacerlo de buenas maneras, no vamos a tolerar y a permitir que se hable de malas formas hacia los árbitros".

Por otro lado, el consejero ejecutivo Anil Murthy, ha anunciado que el Valencia CF protestará formalmente ante la RFEF por los arbitrajes recibidos.

[Así fue la jugada del penalti]