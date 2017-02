Albelda: "Se vendió el Valencia a quien quiso el presidente que había"

David Albelda, ex jugador del Valencia, ha repasado la actualidad del conjunto de Mestalla y dado su visión sobre la situación del equipo y también del club. Albelda paticipó este domingo en el Cero TV y se mojó sobre el penalti que el colegiado no señaló al Valencia el pasado sábado en el partido del Benito Villamarín ante el Betis: "Es un penalti como una casa".

Tras la victoria del Sporting de Gijón ante el Leganés, el Valencia está ahora a cuatro puntos del descenso, y esto opina el que fue capitán del conjunto de Mestalla: "Ahora mismo sufres a nivel global por la clasificación, ha ganado el Sporting y sufres porque acabe la temporada y veas que continua en primera. A partir de ahí, estamos en un periodo complicado y todas las semanas es la misma historia y el sufrimiento va pasando. Ya sólo esperas salir de abajo y pocas opciones más vemos".

El ex futbolista de la Pobla Llarga cree que la actual situación "viene de largo tiempo. Se hizo un proceso de venta complicado, se vendió a quien quiso el presidente que había y no se ha cumplido mucho de lo que se prometió. Se pensó que venía un tipo jeque como el del PSG o City y no es ese el plan. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el plan y a dónde nos conducen. Eso me gustaría saber como aficionado. He coincidido con los dueños. Ves que pasan las temporadas, pasan las decisiones a bote pronto. Ahora traen a Zaza... Van todo el rato así. Ahora hay que seguir vendiendo y te planteas, ¿en qué va a quedar el Valencia? ¿Cuál es el plan? El Valencia CF puede ser vendedor pero para eso hay que tener una gran estructura. Todos los clubes son vendedores excepto Barcelona y Real Madrid".

El nombre de Albelda es una de las recomendaciones que ha recibido Meriton para la nueva estructura deportiva que tiene que anunciar el club en los próximos días, después de que el pasado mes de enero García Pitarch presentara su dimisión como director deportivo y fuese nombrado José Ramón Alexanko de manera interina: "Para mi futuro me planteo cualquier cosa. Aparezco yo y también Santi Cañizares. Cuando los periodistas tiran quinielas siempre estamos en la 'pole' position para entrar al club. Se toman decisiones en las que para cambiar un entrenador tienen que ir todos a Singapur para tomar esa decisión. Eso debería ser un día y medio y en el Valencia todo va muy despacio y cuesta eso una semana. Ahora mismo lo principal es salvar la categoría. La categoría corre peligro. Hay que saber si Voro es para ahora o para futuro. Han subido a Alexanko y ver si van a darle poder a él o van a montar una dirección deportiva".

Sobre el equipo actual, Albelda considera que el principal problema está en los aspectos defensivos: "Ves un Valencia que está bien pero por cosas absurdas acaba perdiendo los partidos. Es en función de la plantilla. Si analizas la plantilla, es joven, dinámica, hacia delante muy buenos, pero tiene lagunas sobre todo defensivas. Con Voro se ha mejorado en cuanto a que el equipo está más compacto pero hay errores todavía".