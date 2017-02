Ayala: "Había un triángulo peligroso entre Lim, Mendes y Nuno"

Roberto Fabián Ayala ha explicado su salida del Valencia a principios del verano de 2015. En una entrevista concedida al periódico argentino La Nación, el Ratón habla de un "triángulo peligroso" entre el propietario del Valencia, Peter Lim, el entrenador en aquel momento, Nuno Espirito Santo, y el representante de jugadores, Jorge Mendes.

Esto dice Ayala al respecto: "Di un paso al costado cuando vi cosas que no estaban bien. Había un triángulo peligroso entre el dueño (Peter Lim), el entrenador (Nuno Espírito Santo) y Mendes, el representante. Un triángulo que no iba a ayudar al club. El plan inicial era perfecto: una secretaría técnica que peinaba todo el mercado buscando lo que mejor se adaptaba al club, el cuerpo técnico para potenciar al jugador y el representante más hábil del mundo para después negociar ese producto. Pero no lo entendieron así: compraron con sobreprecios y yo no podía compartir ese estilo de gestión".

Hay que recordar que la salida de Ayala y Rufete se precipitó cuando ambos estaban negociando el fichaje del centrocampista francés Imbula, y sin que ellos supieran nada a pesar de que eran los responsables de la planificación deportiva, Peter Lim y Jorge Mendes ficharon al brasileño Rodrigo Caio. Aquello supuso la salida de Ayala y Rufete, también la de Amadeo Salvo, y que Nuno Espirito Santo pasara a ser el Manager del Valencia, es decir, entrenador y director deportivo. Al final, Rodrigo Caio no jugó en el club de Mestalla porque no superó la revisión médica, pero su 'fichaje' dejó un tremendo legado.