El Valencia CF sí intentó el fichaje de Ignacio Camacho

Ignacio Camacho nunca ha dejado de estar en la cartera de fichajes potenciales del Valencia CF. Según ha confirmado Francesc Arnau, director deportivo del Málaga, a la cadena Ser, el club de Peter Lim contactó directamente con él por medio de Alexanko para interesarse por el centrocampista.

Las informaciones llegadas desde la propia ciudad andaluza hablaban de una oferta de 10 millones por el jugador en el pasado mes de enero: "Hubo una conversación entre directores deportivos del Málaga y del Valencia. Hablé con Alexanko. Hubo una conversación que no terminó en un documento oficial. Son situaciones de mercado que se dan. Lo importante es que Camacho está aquí, en una línea excepcional, está implicado". Estas palabras del exguardameta contradicen las expuestas recientemente por Al Thani, dueño del club, quien desmintió dicho extremo catalogándolo como rumor.

Cuestionado por la cantidad ofrecida por parte del Valencia CF, Arnau recalcó que no se trató de una oferta formal, aunque reconoció que fue el único club que fue a por él en enero: "¿Dinero?, no hubo nada documentado y yo me muevo por oficialidad. Otros equipos hablaron también conmigo, pero no por Camacho".