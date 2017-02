Ryan se sube al trampolín

La cesión era la solución correcta. Como mínimo, la menos mala. Voro contaba con Mat Ryan, pero el australiano necesitaba jugar. La competencia a tres con Diego Alves y Jaume significaba muchas jornadas viendo el fútbol desde la grada. Los primeros partidos están confirmando la puntería. Ryan debutó hace 15 días palmando, (0-1) ante el Oostende, en las semifinales de la copa belga. Terminó subiendo a rematar los últimos saques de esquina. Todo corazón. Después le ha ido mucho mejor: portería a cero ante Mouscron (1-0) y Saint-Trond (0-3). Ya van 180 minutos sin encajar goles. La Jupiler Pro League no es la Champions, pero el contexto se ajusta al guión establecido. Ryan va a tener continuidad, va a recuperar la confianza y se va sentir protagonista. El préstamo está pensado para regresar al Valencia fuerte, rodado y revalorizado.

Ryan ya ha sumado más minutos en dos semanas que en los seis meses anteriores. Su último encuentro tenía fecha del 27 de agosto, ante el Eibar. Todavía con Ayestaran, fue titular en el debut ante Las Palmas y en Ipurua. Los problemas físicos, el peso de Diego Alves y la apuesta por Jaume en la Copa del Rey dejaron seco al australiano.

Todas las partes ganan

Ryan entra en los planes del club a medio plazo. Sus condiciones no se discuten. El guardameta de Plumpton (Sidney) llegó tras impresionar en el Brujas, donde fue considerado consecutivamente mejor portero del campeonato belga. Aquí no ha tenido suerte. Con 24 años –contrato hasta 2021– y tras un fichaje de siete millones de euros, el Valencia no podía permitirse el lujo de tenerle más tiempo parado. Por importancia deportiva y tasación de mercado.

Es prematuro hacer juicios, pero la maniobra es un ganar-ganar. La cesión es provechosa para todas las partes. El Genk refuerza la portería con un fichaje de prestigio, Ryan vuelve a Bélgica –donde es una estrella– para ser titular y en un medio que ya conoce y el Valencia se asegura recuperar al futbolista, reactivar su atractivo y potenciar su cotización. Esta en el club perfecto. En las últimas temporadas, el Genk ha sido campeón y ha lanzado futbolistas de altísimo nivel como Kevin de Bruyne, Kalidou Koulibaly, Didier Zokora, Sergej Milinkovic-Savic, Christian Benteke o Thibaut Courtois, otro porterazo. Los ojeadores de toda Europa están siempre pendientes de lo que se cuece en el Genk. Ryan tiene a su favor una plataforma realmente potente.

Elogios de Ernesto Valverde

El objetivo es pelear por estar en el play-off final por el título y las plazas europeas, aunque en unos días el equipo que comanda Albert Stuivenberg –ayudante de Louis van Gaal en el Manchester United– volverá a la Europa League. En dieciseisavos tendrá que superar al Astra Giurgiu, tras terminar como líder en el grupo de Athletic, Sassuolo y Rapid Viena. Precisamente, Ernesto Valverde no dudó en destacar el juego y el potencial de los belgas durante la liguilla. El Valencia también estuvo siguiendo su trayecto, pero ya era tarde. Sensación total, en enero no ha podido retener a sus de sus jóvenes maravillas: Leon Bailey ha terminado en Leverkusen y el Leicester se ha llevado al poderoso Onyinye Wilfred Ndidi. Para poner de nuevo en marcha la cadena de reciclaje, en enero han llegado Pierre Desiré Zebli (Perugia), Sander Berge (Valerenga), Siebe Schrijvers (Waasland-Beveren), Boëtius (Basel) y José Naranjo (Celta). Ryan tiene muy buena compañía.