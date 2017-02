Albelda dice que va siempre con la verdad por delante y "al que no le guste lo que opino mejor que no me siga"

David Albelda explota en las redes sociales. El exjugador del Valencia ha dejado un duro y valiente mensaje al mismo tiempo a sus seguidores, o mejor, a aquellos que le siguen pero critican sus opiniones.

Esto ha dicho el ex jugador de la Pobla Llarga: "Buenos días. Al que no le guste lo que opino mejor que no me siga. Con la verdad por delante se llega a todas partes".

David no especifica en su comentario a qué ´verdad´se refiere, es decir, qué comentario realizado por él ha provocado comentarios que no han gustado a algunos de sus seguidores, aunque al respecto, en una de sus últimas apariciones públicas, en Cero TV dijo el Valencia se vendió a quien quiso el presidente que había, y que para su futuro se plantea "cualquier cosa".