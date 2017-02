La entrevista al falso Enzo Pérez en Argentina

Unas supuestas y polémicas declaraciones del capitán del Valencia CF Enzo Pérez en Argentina han puesto en guardia al club a lo largo del día aunque, al final, todo apunta a que se trata de una entrevista inventada. Los propios autores de la misma, DeRiverSoyYo 930AM, han pedido disculpas argumentando que alquien les engañó haciéndose pasar por Enzo Pérez: "Queremos pedir disculpas públicamente por la entrevista de ayer a quien aseguraba ser Enzo Pérez", han escrito en las redes sociales.

No ha trascendido sin embargo audio alguno de la entrevista, simplemente declaraciones escritas a través de esta cuenta de Twitter como "hablé con Francescoli pero la dirigencia del Valencia no me dejaba salir" o "con Francescoli quedamos en volver a hablar en junio, es posible pero no quiero anticiparme", que han hecho saltar las alarmas en el club hasta el punto de ser desmentidas por el propio jugador.

El falso Enzo Pérez decía también cosas como "todos saben que soy hincha de River, siendo jugador de Estudiantes iba al Monumental y me tapaba la cara para que no me reconozcan" o "mi sueño es salir campeón con la camiseta de River. Ojalá se pueda dar".¿Falso Enzo Pérez o falsa entrevista?