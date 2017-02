Enzo: "Con Francescoli quedamos en volver a hablar en junio, es posible"

Enzo Pérez asegura que ha quedado con Enzo Francescoli, Director Deportivo de River Plate, en volver a hablar en junio: "Con Francescoli quedamos en volver a hablar en junio, es posible pero no quiero anticiparme". Son declaraciones del jugador del Valencia CF a un programa de radio en Argentina de actualidad del conjunto argentino.





En la entrevista telefónica, el centrocampista reconoce los contactos y el interés del conjunto argentino por firmarle en este mercado aunque elno le dejó salir: "Hablé conpero los dirigentes delno me dejaba salir". "Mi sueño es salir campeón con la camiseta de. Ojalá se pueda dar", añade Enzo, que deja claro que le encantaría volver a jugar en el equipo argentino: "Todos saben que soy hincha de".El interés de River Plate en fichar a Enzo Pérez ha sido firme y concreto. También complicado, en la medida que el, con el mercado de fichajes cerrado endesde hace más de diez días, no tenía la oportunidad de reforzarse ante una salida del futbolista No era el momento. Pero ensueñan con ficharlo en junio. El director deportivo del conjunto argentino,, una de las leyendas del club, telefoneó al centrocampista del Valencia para conocer su disposición y convencerlo de que volviese a, según informó hace unos días el